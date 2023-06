Cette offre Prime vous offre 3 mois d’Audible Premium Plus gratuitement

Trouver le temps de visiter une librairie ou la bibliothèque dans l’agitation de tout le reste peut être difficile – et c’est tout avant d’essayer d’insérer le temps de lecture réel dans votre emploi du temps chargé. Mais les lecteurs passionnés, les amateurs de livres et toute autre personne souhaitant se divertir en déplacement peuvent accéder à tout moment aux derniers tourneurs de pages grâce à cette offre Prime exclusive – qui fait partie de la préparation d’Amazon jusqu’au Prime Day.

Audible est un excellent moyen de vous aider à accéder aux derniers best-sellers, au contenu classique, aux podcasts et plus encore sans encombrer vos étagères ou avoir à trimballer votre dernière lecture. À l’heure actuelle, les membres Prime peuvent bénéficier gratuitement d’un essai gratuit de trois mois du niveau Premium Plus d’Audible. C’est une économie de 45 $. Inscrivez-vous à tout moment d’ici le 31 juillet pour profiter de cette offre. Et si vous n’êtes pas encore membre Prime, vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit.

Audible est un service assez connu à ce stade, mais si vous n’êtes pas familier, la plate-forme est une véritable bibliothèque de livres audio, de podcasts et même de contenu original qui ne demandent qu’à être découverts et appréciés. Et audible met à portée de main des milliers de titres, des best-sellers et des classiques bien-aimés aux originaux Audible et des podcasts amusants ou réfléchis, une fois que vous vous êtes inscrit, bien sûr.

Inclus avec votre abonnement, vous obtiendrez un crédit chaque mois pour acheter un livre à conserver dans votre catalogue – et vous aurez accès à une remise exclusive de 30 % sur les titres premium, ainsi qu’à d’autres ventes et remises exclusives. . Une fois votre essai terminé, votre abonnement se poursuivra à 15 $ par mois, mais vous pouvez annuler à tout moment. Alors pourquoi ne pas essayer Audible Premium Plus ? Inscrivez-vous et commencez à profiter de vos trois mois gratuits dès aujourd’hui.