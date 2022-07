Cette offre Prime Day vous permet d’économiser 60 $ sur la sonnette Nest alimentée par batterie de Google

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

L’année dernière, Google a publié le Sonnette Nestune suite sur batterie au filaire Nid Bonjour. Avec un design mince et un mélange solide de fonctionnalités gratuites, le Nest nous a impressionnés quand on l’a testéassez pour gagner une place élevée sur notre liste de les meilleures sonnettes vidéo de l’année. À un prix demandé de 180 $, c’était déjà une alternative de porte d’entrée plus abordable aux concurrents sans fil comme le Sonnette vidéo Ring 4 et le Arlo sans fil – et maintenant, vous pouvez l’obtenir pour encore moins cher.

Plus précisément, vous trouverez la sonnette Nest dans le cadre de l’offre officielle d’Amazon Offres Prime Day. À ce prix de vente, qui est disponible jusqu’au 17 juillet, vous économisez 60 $ et profitez de la meilleure offre que nous ayons vue toute l’année.

Il y a beaucoup à aimer dans cette sonnette vidéo intelligente. Bien que vous deviez payer 6 $ par mois pour déverrouiller la reconnaissance faciale et 30 jours complets de stockage vidéo, vous pouvez ignorer ces frais mensuels et profiter de fonctionnalités intéressantes, notamment la conversation bidirectionnelle, une haute résolution à 145 degrés. champ de vision et des notifications intelligentes spécifiques à un colis, un véhicule ou un animal, ainsi que trois heures de stockage gratuit de clips vidéo. Tout cela a bien fonctionné lors de nos tests, en particulier la faible latence du flux vidéo, qui permet de réduire le décalage lors des conversations bidirectionnelles.



Bien qu’il n’offre pas actuellement de support natif pour HomeKit d’Applela sonnette Nest fonctionnera avec Alexa et l’assistant Google. Cela permet aux utilisateurs de l’une ou l’autre plate-forme de recevoir des notifications de carillon via leur Écho ou les enceintes intelligentes Nest, ou pour afficher le flux vidéo de la sonnette sur un Spectacle d’écho ou Écran intelligent Nest Hub.

Cela dit, comme tout Gadget Nest, vous devrez vous connecter à l’application Google Home avec un compte Google afin de configurer la chose, de sorte qu’elle conviendra mieux aux maisons intelligentes centrées sur Nest et à toute autre personne qui utilise déjà l’application Google Home. Si cela vous ressemble et si vous êtes curieux d’ajouter une sonnette vidéo dans le mix de votre maison intelligente, alors cette offre vaut vraiment la peine d’être envisagée.