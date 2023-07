Cette offre Prime Day peut vous donner jusqu’à deux mois de Netflix gratuit

La vente de deux jours d’Amazon – Prime Day – est officiellement arrivée, et si vous cherchez à économiser de l’argent sur votre streaming (entre autres), alors il y a beaucoup de choses disponibles pour la plus grande plateforme de divertissement du moment : Netflix.

Les membres Prime peuvent obtenir une carte-cadeau de 100 £ pour seulement 90 £, ce qui représente une économie de 10 £ – ce qui vous donnerait jusqu’à deux mois de Netflix gratuitement sur le plan le moins cher. Avec cela, vous pouvez diffuser des originaux tels que The Witcher et Beef, et des classiques cultes comme Friends et Brooklyn Nine-Nine.

Économisez 10 £ sur la carte-cadeau Netflix ce Prime Day

Cette carte-cadeau peut être utilisée pour payer la facture de n’importe quel forfait d’abonnement Netflix auquel vous êtes abonné, de Basic avec publicités à Premium. Une fois qu’il arrive par la poste, il vous suffit de l’ajouter en tant qu’option de paiement dans votre compte, et le montant est ajouté en tant que solde du cadeau. Des instructions complètes seront sur la carte lorsqu’elle atterrira à votre porte.

Si vous ne savez pas si vous voulez Netflix à prix réduit, alors Amazon propose également des économies sur une gamme d’autres cartes-cadeaux. Les cinéphiles peuvent obtenir 15 % de réduction sur les cartes-cadeaux Odeon, Cineworld et Vue, tandis que les gourmands peuvent bénéficier de réductions pour Pizza Hut et la chaîne Great British Pub.

À l’approche des vacances d’été, vous pouvez économiser sur les voyages en obtenant également 15 % de réduction sur lastminute.com et sur les cartes-cadeaux Uber.

Vous devrez être membre d’Amazon Prime pour profiter de ces offres – bien que les nouveaux membres puissent obtenir un 30 jours d’essai gratuit et annulez à tout moment. Après cela, les comptes coûtent 8,99 £ par mois et vous bénéficierez d’une livraison gratuite et rapide, ainsi que d’un accès en streaming à Prime Video pour regarder des émissions telles que Good Omens et The Boys.

En savoir plus sur les avantages de Prime ici.

Bien qu’Amazon US n’ait pas la même offre Netflix, il propose également de nombreuses réductions sur les cartes-cadeaux. Certaines des meilleures offres incluent un crédit de 10 $ avec une carte-cadeau Uber ou Lyft de 50 $, ainsi que des économies similaires sur les cartes-cadeaux de chaînes de cinéma de Cinemark et Fandango. Il existe également des offres pour les détaillants de mode, les restaurants et plus encore.

Obtenez 10 $ de crédit sur les cartes-cadeaux Prime Day

Encore une fois, les lecteurs américains devront être abonnés à Amazon Prime pour en profiter – bien qu’il y ait aussi un 30 jours d’essai gratuit disponible de l’autre côté de l’étang.

Nous rassemblons toutes les meilleures offres de Prime Day ici, si vous voulez voir quelles autres remises sont disponibles sur les produits technologiques.