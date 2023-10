Cette offre Prime Day non Amazon vous permet d’économiser 170 $ sur le Dyson V8 Origin Plus

Garder la maison propre est un combat constant, mais disposer des bons outils peut s’avérer d’une grande aide. Et si vous cherchez une alternative au transport d’un lourd aspirateur filaire dans les escaliers, alors nous avons une offre à ne pas manquer. Walmart propose actuellement des tonnes de bonnes affaires anti-Prime Day, dont une énorme réduction de 170 $ sur le Aspirateur sans fil Dyson V8 Origin Plus, ce qui fait baisser le prix à seulement 250 $. La vente se déroule jusqu’au 12 octobre, mais rien ne garantit que cet accord restera en vigueur d’ici là. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

En termes de fonctionnalités, le V8 Origin Plus a de nombreux atouts. Il est sans fil et pèse moins de 6 livres, mais cela ne l’empêche pas de fonctionner jusqu’à 40 minutes par charge. Il existe également deux têtes de nettoyage pour un nettoyage en profondeur quelle que soit la surface et Dyson affirme que ce modèle est également conçu pour être utilisé dans les maisons avec des animaux domestiques.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Le V8 Origin Plus est également livré avec des accessoires pratiques pour vous aider à nettoyer tous les coins et recoins de votre maison, tandis que ces 15 cyclones répartis sur deux niveaux garantissent que le flux d’air ne baissera pas même lorsque les terrains sont sales. Ces accessoires comprennent une tête de nettoyage à barre moteur, un outil combiné et un suceur plat, ainsi qu’une station d’accueil pour un chargement facile.

Le Dyson V8 Origin Plus est livré en standard avec une garantie de deux ans. Et si vous êtes à la recherche d’un modèle différent, vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres d’aspirateurs sans fil pour encore plus de bonnes affaires.