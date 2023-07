Cette offre Prime Day de 40 $ est mon nouveau gadget de charge incontournable préféré

Il n’y a rien de pire que l’anxiété d’une batterie faible – ce point où votre téléphone passe en dessous de 20% d’autonomie, et vous n’avez aucune idée du moment où vous verrez un chargeur dans les prochaines heures, que ce soit parce que vous êtes dans un avion, un train ou juste en vadrouille. C’est pourquoi une pâte supplémentaire est indispensable. Pour les propriétaires d’iPhone, il y a beaucoup de choix, c’est l’Anker MagGo 622 que j’ai appris à apprécier au cours des dernières semaines. La version noire coûte actuellement 40 $ pour Prime Day – une belle remise de 20 % sur le prix habituel de 50 $, soit 43 % sur le prix courant.

Auparavant, j’avais – et j’aimais – le même modèle 321. Comme Apple est similaire Batterie MagSafe, le MagGo 321 se fixe magnétiquement et alimente les iPhones récents équipés de MagSafe (c’est-à-dire la plupart des modèles depuis l’iPhone 12 de 2020). Cependant, cet Anker ne m’a coûté que 22 dollars à l’époque, contre près de 100 dollars pour le modèle Apple. Et cela a donné à mon iPhone un autre cycle de charge complet, tout en étant suffisamment mince pour tenir dans ma poche sans cordons ou câbles de connexion gênants.

Mais le MagGo 622 ajoute une béquille rabattable. C’est une caractéristique clé lorsque je voyage – placez-le sur le plateau d’un avion ou d’un train, et vous pouvez profiter de la vidéo sur votre téléphone en mode paysage ou portrait. Vous avez une prise de courant à proximité ? Le 622 a une charge passthrough via son connecteur USB-C.

Maintenant, quelques notes et mises en garde :

Les produits Anker ne sont pas officiellement compatibles avec la norme MagSafe d’Apple, ils se chargent donc un peu plus lentement que les produits plus chers sanctionnés par Apple.

Vous aurez besoin d’avoir un Coque de téléphone compatible MagSafe adaptateur secteur

Enfin, vous n’obtenez pas l’indicateur sophistiqué à l’écran de la quantité de jus qu’il reste dans la batterie (mais il a un indicateur LED à 4 barres sur le côté pour cela).

Mais ce sont tous fondamentalement des chicanes. Si je passe la journée à voyager – ou simplement à me promener – l’Anker MagGo 622 est clipsé sur mon iPhone, prêt à l’action.