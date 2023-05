Cette offre Pixel 7 Pro vous fait économiser beaucoup d’argent

Best Buy organise une offre sur le Pixel 7 Pro, en prenant jusqu’à 250 $ de réduction sur l’appareil si vous choisissez de l’activer aujourd’hui via AT&T, Verizon, T-Mobile ou Google Fi. Vous ne voulez pas l’activer ? Très bien, Best Buy vous offrira toujours 100 $ de réduction sur l’appareil.

À ces rabais, le téléphone descend à 649 $. Pour le Pixel 7 Pro, c’est beaucoup. Nous recommandons toujours facilement cet appareil si vous avez besoin d’un nouveau téléphone sophistiqué aujourd’hui et cela ne vous dérange pas que dans quelques mois, nous en apprendrons plus sur la gamme Pixel 8 et que nous les verrons ensuite disponibles vers octobre.

Vous voulez le Pixel 7 Pro ? Suivez le lien ci-dessous.