Cette offre Galaxy S24 a un bonus exclusif secret – réservé aux lecteurs de TechRadar

Vous avez regardé ce tout nouveau Galaxy S24 ? Les lecteurs de TechRadar peuvent obtenir un petit bonus pratique lorsqu’ils précommandent un appareil sur la boutique officielle Samsung cette semaine.

Pour une durée limitée, nos lecteurs pourront obtenir un crédit magasin supplémentaire de 50 $ sur le site officiel de Samsung – un petit bonus pratique qui peut être utilisé pour une gamme d’accessoires pratiques comme des Galaxy Buds, des chargeurs ou même une Galaxy Watch.

Ce qui rend cette promotion exclusive si intéressante, c’est qu’elle s’ajoute à la combinaison déjà intéressante d’offres Galaxy S24 disponibles chez Samsung. Non seulement vous obtiendrez ce crédit de 50 $, mais vous bénéficierez également d’une mise à niveau de stockage gratuite et jusqu’à 750 $ de réduction si vous échangez un ancien appareil. Le crédit de 50 $ se cumule également avec une offre non exclusive allant jusqu’à 150 $ de crédit en magasin, ouverte à tous les clients.

Il convient de noter que le crédit bonus est mutuellement exclusif avec le crédit bonus de 50 $ de la campagne de réservation Samsung des dernières semaines. Si vous vous êtes inscrit à cette campagne précédente, vous ne recevrez pas 50 $ de plus – mais c’est pratique si vous êtes en retard à la fête.

Offre exclusive Galaxy S24

Quelles sont les autres offres Galaxy S24 ?

(Crédit image : Future | Roland Moore-Colyer)

Plusieurs sites hébergent aujourd’hui des précommandes de Samsung Galaxy S24 avec des offres intéressantes, mais ce sont les plus grands opérateurs qui réalisent les plus grosses économies. Verizon et AT&T proposent actuellement des remises de reprise impressionnantes allant jusqu’à 1 000 $ sur les modèles haut de gamme et jusqu’à 800 $ sur le Galaxy S24 standard. Dans certains cas, cela suffit pour acheter un appareil gratuitement – ​​et Verizon propose également une Galaxy Watch 6 et une tablette gratuites pour faire bonne mesure.

L’inconvénient évident avec ces offres des grands opérateurs Galaxy S24, cependant, est que vous aurez besoin d’un forfait de données illimité et coûteux pour pouvoir bénéficier d’économies – et d’une nouvelle ligne pour obtenir également la meilleure remise possible. Si vous n’aimez pas cet itinéraire, alors une bonne alternative à découvrir est celle de Boost Infinite. Offre Accès Infini pour Galaxy, qui regroupe un appareil et un forfait de données illimité pour seulement 60 $ par mois. Non seulement c’est un prix globalement très bon marché, mais Boost vous permet également de mettre à niveau gratuitement lorsque la prochaine génération arrive.

Consultez nos pages hub sur le Galaxy S24, le Galaxy S24 Plus et le Galaxy S24 Ultra pour avoir un aperçu complet de ces nouveaux produits phares. Vous pouvez également consulter nos pages d’évaluation pratique du Samsung Galaxy S24, d’évaluation du Samsung Galaxy S24 Plus ou d’évaluation du Samsung Galaxy S24 Ultra pour connaître nos premières réflexions sur chaque appareil.