Cette offre Galaxy A52 est si bonne et bientôt finie

Le Galaxy A52 5G de Samsung, un téléphone de milieu de gamme avec de nombreux avantages, est aujourd’hui à 100 $ dans le cadre d’une offre spéciale Samsung Discover. À 100 $ de réduction, vous pouvez en acheter un pour 399 $ et vous retrouver à regarder un écran à 120 Hz sans vider complètement ce portefeuille.

Le Galaxy A52 exécute un chipset Snapdragon 750G avec 128 Go de stockage, 6 Go de RAM, une batterie de 4 500 mAh et un écran 1080p. Encore une fois, cet écran 1080p a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est sauvage pour cette gamme de prix. Vous obtenez également un système à quatre caméras avec un tireur principal de 64 MP, une caméra frontale de 32 MP, NFC, Bluetooth 5.0, une charge rapide de 25 W et une prise casque de 3,5 mm.

Il se passe vraiment beaucoup de choses ici, en plus il est disponible en noir mat.

Samsung a presque vendu cet accord, donc si cela ressemble à un téléphone que vous pourriez vouloir, dépêchez-vous.