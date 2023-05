Cette offre flash B&H vous permet d’économiser 1 700 $ sur un MacBook Pro M1 ultrapuissant

Les MacBook élégants d’Apple font depuis longtemps partie de nos ordinateurs portables préférés sur le marché, et le puissant MacBook Pro reste notre option préférée pour les types créatifs. Le dernier MacBook Pro M2 a peut-être revendiqué la place sur notre liste des meilleurs ordinateurs portables dans l’ensemble pour 2023, mais les modèles M1 de la génération précédente ont encore des tonnes à offrir, et aujourd’hui, vous seul pouvez en obtenir un avec une remise importante. B&H Photo offre actuellement 1 700 $ de réduction sur une configuration avancée d’un MacBook Pro 16 pouces (2021), ce qui fait baisser le prix à 3 199 $. Cette offre n’est disponible que jusqu’à 20h59 PT (23h59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Cette configuration puissante comprend les spécifications et le matériel les plus avancés disponibles pour le MacBook Pro M1, de sorte qu’il peut gérer à peu près tout ce que vous lui lancez. Il est équipé d’un processeur M1 Max à 10 cœurs amélioré, ainsi que de 64 Go de RAM et d’un disque SSD de 4 To pour des performances ultra-rapides. L’écran est un superbe écran Liquid Retina XDR de 16,2 pouces, et il est couplé à un GPU intégré à 32 cœurs pour des graphismes vraiment impressionnants. Il est également extrêmement polyvalent, grâce aux multiples ports USB-C, au lecteur de carte SD intégré, au port HDMI et à la prise casque 3,5 mm. Les autres caractéristiques comprennent une webcam HD et un capteur d’identification tactile pour que vous puissiez vous connecter instantanément avec une analyse d’empreintes digitales.

Et si vous n’avez pas besoin de la configuration la plus avancée (et la plus chère) disponible, Woot propose une sélection de modèles de MacBook Pro M1 remis à neuf que vous pouvez également obtenir moins cher en ce moment. Ou vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres d’ordinateurs portables disponibles pour encore plus de bonnes affaires.