Cette offre exclusive vous permet d’économiser 350 $ sur un nouveau matelas Saatva

Est-il temps de renouveler votre matelas ? Même le meilleurs matelas ne durent que huit ans environ en moyenne, et avoir un matelas en bon état est essentiel si vous essayez de passer une bonne nuit de sommeil et de vous sentir reposé le lendemain. Un matelas Saatva est une excellente option pour ceux qui recherchent un matelas confortable et offrant un bon soutien, et en ce moment, les lecteurs de CNET peuvent accéder à des économies exclusives.

Jusqu’au 5 septembre, Saatva propose aux lecteurs CNET de 1 000 $ ou plus. Suivez simplement le lien ci-dessous et la réduction sera automatiquement appliquée à la caisse.

La Saatva Classique matelas a été choisi comme meilleur matelas de luxe pour 2022, et avec cette offre, vous pouvez décrocher un pour seulement 1 420 $. Le Classic est un matelas hybride doté de ressorts à double couche de soutien et d’une couche de mousse à mémoire de forme pour plus de confort. Il se décline en trois options de fermeté différentes et se présente à une hauteur de 11,5 pouces ou 14,5 pouces, bien que le plus grand matelas ait un coût plus élevé. Il comprend également un plateau-coussin Euro intégré de 3 pouces qui aide à soulager la pression et dispose d’un soutien lombaire breveté pour aider à assurer un alignement sain de la colonne vertébrale.

Et si vous êtes un dormeur avec un corps plus gros, nous vous recommandons d’essayer le . C’est notre préféré matelas à plateau-coussin pour personnes lourdes et peut accueillir des personnes pesant jusqu’à 500 livres afin que vous puissiez obtenir le soutien dont vous avez besoin pour un sommeil réparateur.

Il y a aussi une tonne d’autres options disponibles. Que vous soyez fan de matelas hybrides, matelas à mémoire de forme ou quelque chose d’autre, Saatva peut probablement vous accueillir. Saatva a même un disponibles pour vous aider à choisir les options de matelas qui vous conviennent le mieux, si vous ne savez pas par où commencer. Et si vous cherchez à remplacer tous les matelas de votre maison, Saatva propose également des options pour les enfants. Son matelas a été choisi comme notre meilleur matelas pour enfants cette année.

La réduction CNET s’appliquera également à d’autres offres Saatva, notamment les meubles, la literie, les surmatelas et plus encore, ce qui en fait le moment idéal pour réorganiser l’ensemble de votre configuration. Assurez-vous de cliquer sur le bouton ci-dessus pour profiter de vos économies exclusives sur CNET.

