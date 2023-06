Cette offre Early Prime Day permet aux membres d’économiser 75% sur un téléviseur Omni Series 4K

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Amazon Prime Day est peut-être encore dans quelques semaines, mais le détaillant en ligne ne perd pas de temps à déployer les économies cette année. Il existe déjà des tonnes d’offres précoces que vous pouvez acheter, y compris une remise exclusive Prime assez incroyable sur la série Fire TV Omni. À l’heure actuelle, les membres Prime peuvent acquérir le modèle 43 pouces pour seulement 100 $, ce qui vous permet d’économiser 300 $ par rapport au prix courant habituel. Bien que cette offre soit si bonne que vous devrez demander une invitation pour en profiter. Si vous êtes sélectionné, vous pourrez accrocher le téléviseur à ce prix lors de l’événement principal Prime Day les 11 et 12 juillet.

La série Omni est le modèle de milieu de gamme d’Amazon et offre une résolution ultra HD 4K époustouflante, ainsi que la prise en charge HDR10 et HLG pour des couleurs éclatantes et un contraste net. De plus, il prend en charge Dolby Digital Plus, ce qui facilite la connexion à un système de son surround pour un son immersif. Il est alimenté par le système d’exploitation Fire TV d’Amazon, ce qui signifie que vous pouvez accéder à toutes vos émissions, films et applications de streaming préférés dès la sortie de la boîte, ou l’utiliser pour diffuser des jeux avec Amazon Luna. Et l’une des caractéristiques les plus distinctes de la série Omni est que les téléviseurs disposent d’un microphone intégré qui vous permet de contrôler l’alimentation, de parcourir le contenu et plus encore totalement mains libres. Il y a aussi un interrupteur de sourdine dédié pour aider à protéger votre vie privée.

Et si vous n’êtes pas membre Prime, ou si vous êtes à la recherche d’une taille ou d’un modèle différent, vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres TV pour encore plus de bonnes affaires.