Les robots aspirateurs font fureur ces jours-ci, et pour cause. Ils peuvent passer à l’action et nettoyer vos sols à votre place pendant que vous vous concentrez sur d’autres tâches. Ils peuvent pencher du côté cher, mais QVC propose actuellement le populaire iRobot Roomba S9 Plus à un prix très réduit. Vous pouvez en obtenir un pour votre maison pour seulement 500 $ aujourd’huice qui fait baisser de 290 $ son prix catalogue habituel – mais soyez rapide, cette offre expire à minuit.

Et pour les nouveaux acheteurs, vous pouvez dès maintenant bénéficier d’économies supplémentaires auprès de QVC. S’il s’agit de votre premier achat chez QVC, vous pouvez utiliser le code promotionnel VACANCES20 pour 20 $ de rabais sur votre achat de 40 $ ou plus. Et utilisez le code promo BONJOUR10 pour 10 $ de rabais sur votre deuxième achat de 25 $ ou plus.

Ce Roomba dispose d’un certain nombre de capteurs et de brosses pour fournir un nettoyage en profondeur sur les tapis et les sols durs. Et il apprend au fur et à mesure qu’il nettoie, créant une carte intelligente de votre maison afin de pouvoir naviguer vers des pièces spécifiques. Son système de nettoyage en trois étapes aide à soulever et à éliminer les poils d’animaux, ce qui en fait une bonne option pour les maisons avec des animaux.

Non seulement vous pouvez planifier des temps de nettoyage avec cet aspirateur robot afin de pouvoir vous concentrer sur d’autres tâches, mais vous pouvez également nettoyer les taches en cas de dégâts. Il vous permettra même de connecter votre Roomba à un appareil Alexa pour le contrôle vocal. Ce modèle se vide également automatiquement dans une base pouvant contenir jusqu’à 60 jours de saleté et de débris à la fois.

Bien que Roomba soit en activité depuis plus de 20 ans, il convient de noter que la société a été rachetée par Amazon l’année dernière, ce qui en fait une bonne option pour ceux qui font déjà partie de l’écosystème amazonien.