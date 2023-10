Cette offre de gadgets pour maison intelligente Prime Day change la donne pour les banlieusards

Permettez-moi d’aller droit au but : si vous avez un système de gicleurs enterrés, rendez-vous service et obtenez le Contrôleur d’arrosage Rachio 3. Il est actuellement en vente pour les Prime Big Deal Days à partir de 116 $, soit 22 % de réduction, soit à moins de 10 $ du plus bas historique. (J’ai payé un peu plus lorsque j’ai acheté le mien lors du Prime Day 2022.)

Voici l’histoire qui explique pourquoi j’aime tant cette chose. Mon récent déménagement en banlieue signifiait hériter d’un système de gicleurs enterrés, ce qui était génial, à l’exception de l’ancien contrôleur auquel il était connecté. Bien qu’il suive religieusement le manuel d’instructions et le « programme » à l’aide d’une variété de petits boutons – un peu comme un magnétoscope vintage des années 1980 – la chose déclencherait toujours les têtes d’arrosage à des moments complètement aléatoires. Je n’arrivais pas à comprendre : l’horloge était correcte, les heures d’arrosage étaient correctes, mais les arroseurs s’allumaient trois ou quatre heures plus tard. J’étais résigné à le faire fonctionner manuellement pendant la journée et à perdre une partie de l’eau à cause de l’évaporation du soleil.

Entrer le Rachio 3. Je l’ai depuis deux étés en banlieue jusqu’à présent, et c’est de loin la meilleure expérience de maison intelligente que j’ai eue depuis des années. L’installation a pris moins d’une heure – connexion à tout le câblage du contrôleur précédent – mais oh, quelle différence. Au lieu d’appuyer sur une série infinie de boutons et de boutons, j’utilise désormais simplement l’application Rachio sur mon téléphone ou mon iPad. Les arroseurs fonctionnent désormais correctement avant l’aube et le système utilise même les rapports météorologiques locaux pour suggérer de sauter des séances les jours où il a récemment plu. (Il est également compatible avec les capteurs d’eau câblés.) Si et quand je souhaite modifier le programme ou effectuer une exécution manuelle, je sors simplement mon téléphone et touche l’écran. Il est également compatible avec Alexa et Google Assistant, si vous souhaitez emprunter la voie de la commande vocale.

Le Rachio 3 est disponible en trois versions : quatre zones, huit zones et 16 zones. Tous les trois bénéficient actuellement d’une réduction pour les Prime Big Deal Days. Il n’y a pas non plus d’abonnement à craindre : assurez-vous simplement que le site d’installation dispose d’une couverture Wi-Fi. Mais si vous disposez d’un système de gicleurs intégré, c’est une recommandation simple. Besoin d’un deuxième avis ? Mon ancien collègue de CNET Jared DiPane aime son aussi.

