Cette offre de 10 Go sur carte SIM uniquement pour seulement 5 £ / m est la moins chère du marché

Maintenant que beaucoup d’entre nous passent plus de temps à la maison, il est probable que vous n’ayez plus besoin d’un paquet de données volumineux. Si vous cherchez à rétrograder votre forfait mobile à quelque chose de bon marché et de gai, cela vaut la peine de vérifier l’offre de 10 Go de Lebara uniquement avec carte SIM.

Le plan coûte 10 £ par mois mais jusqu’à 28 février, les nouveaux clients peuvent obtenir 50% de réduction sur les trois premiers mois, ce qui ramène le prix à 5 £ par mois. Les plans sont sur une base continue de 30 jours, vous pouvez donc toujours changer ou annuler après les trois premiers mois.

Gardez à l’esprit que les réseaux de Lebara sont sur 4G, mais cela ne devrait pas vraiment être un problème pour la plupart. Même ceux qui ont des téléphones 5G ne sont pas susceptibles de connaître la pleine poussée des vitesses 5G étant donné que l’infrastructure est encore inégale.

Les plans de Lebara proposent également 100 minutes internationales dans 41 pays, dont de nombreux en dehors de l’Europe, tels que les États-Unis, le Canada, l’Australie et l’Inde. Au Royaume-Uni, les textes et les minutes sont illimités.

Mais comment se compare-t-il aux autres réseaux?

Le tarif de Smarty pour 10 Go est de 8 £, GiffGaff facture 12 Go et Voxi facture 10 £ pour 12 Go de données, ce qui est le plus petit plan de données de la marque économique appartenant à Vodafone.

Si vous vous tournez vers des réseaux plus grands, il est toujours difficile de battre 5 £ pour 10 Go de données – car la plupart des grands réseaux se concentrent sur des paquets de données massifs qui sont souvent associés à des abonnements de divertissement supplémentaires. Si vous ne vous aventurez plus au-delà de la portée Wi-Fi de votre domicile, de tels plans peuvent sembler excessifs. De plus, vous n’avez pas la flexibilité d’annuler quand vous le souhaitez.

Les forfaits SIM uniquement de Three sont tous verrouillés dans un contrat de 12 mois ou 24 mois avec des prix commençant à 5 £ pour 1 Go de données uniquement. Les contrats en continu commencent à 16 £ par mois pour 4 Go de données. Découvrez les offres de Three sur la carte SIM uniquement.

Les plans bas de données d’EE offrent encore moins de valeur, avec 250 Mo de données pour 13 £ par mois sur une période de 12 mois. Les plans d’O2 sont également bloqués dans des contrats de 18 mois. Son plan de 10 Go coûte 12 £ par mois, mais comprend également 6 mois de Disney +, une valeur de 35,94 £. Magasinez toutes les offres O2 SIM uniquement.

Si vous recherchez un package de données décent, Lebara offre un excellent rapport qualité-prix. Découvrez toutes ses offres SIM uniquement avec 50% de réduction sur les trois premiers mois.

Nous rassemblons séparément les meilleures offres SIM uniquement, ainsi que les meilleures offres SIM uniquement pour les enfants.