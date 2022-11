Cette offre Amazon Cyber ​​​​Monday de 25 $ est en fait assez utile

d’Amazon Offres Cyber ​​lundi sont en plein essor. Il y a une tonne de bonnes réductions disponibles maintenant, dont beaucoup à moins de 25 $. Cependant, je pense avoir trouvé l’un des meilleurs. Ce n’est pas souvent que vous économisez 62 % lorsque vous regroupez deux articles. C’est particulièrement rare lorsque ce lot comprend deux produits légitimement utiles qui, à mon avis, améliorent chaque maison.

C’est pourquoi ce avec la lumière blanche, l’ampoule intelligente Philips Hue est l’affaire à battre cette année. L’Amazon Echo Dot voit sa toute première remise – et une forte en plus – et est livrée avec une ampoule intelligente Philips Hue à lumière blanche qui fonctionne parfaitement avec Alexa. Vous pourrez visser l’ampoule et la coupler avec votre haut-parleur intelligent Echo Dot pour un éclairage automatisé immédiat.

Jared Di Pane / Crumpe Comme chaque année, cet ensemble Dot-plus-smart-bulb se vendra le plus tôt possible. Il est disponible dans les trois couleurs pour le moment, mais nous nous attendons à ce que cela change assez rapidement.

La nouveau point d’écho apporte de grandes améliorations et de nouvelles fonctionnalités, comme le fait qu’il peut agir comme un prolongateur Eero si tu as un système de maillage Eero existant à la maison. Amazon vante cela comme son “meilleur écho à ce jour”, ce qui le rend encore meilleur pour jouer vos morceaux préférés dans la maison. Il intègre tous les mêmes smarts Alexa pour vous aider à contrôler votre maison intelligente, convertir des mesures, régler des minuteries et bien plus encore.

Chaque année, Amazone propose un forfait similaire pendant le Black Friday et le Prime Day. À chaque fois, ils se vendent. Les trois couleurs seront probablement épuisées, nous vous recommandons donc fortement de passer votre commande le plus tôt possible si vous êtes intéressé.

