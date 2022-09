Cette oeuvre de Johannes Stoetter d’une grenouille représente 5 femmes peintes sur le corps

Les artistes sont une aubaine pour l’humanité. Ils créent des œuvres d’art époustouflantes et nous font réaliser à quel point il est important de comprendre la beauté de la vie. L’œuvre de l’artiste italien Johannes Stoetter représentant 5 femmes peintes sur le corps sous la forme d’une grenouille devient virale sur les réseaux sociaux.

Les œuvres de Johannes sont principalement inspirées de la photographie animalière et il met en valeur son talent en faisant croire aux gens que son art est une photographie. La peinture corporelle hyper réaliste de 5 femmes et leur transformation en grenouille a été réalisée avec tant de brio qu’elle sert d’illusion d’optique au spectateur. À première vue, il semble qu’il n’y ait aucun humain impliqué et il s’agit bien d’une photographie. Cependant, en y regardant de plus près, vous trouvez la première femme, dont le corps agit comme la pièce maîtresse de la grenouille.

Pour aller plus en détail, deux autres femmes à sa gauche et à sa droite mettent en valeur les bords, les yeux et les avant-bras de la grenouille. Le bas du corps et les jambes sont composés de deux personnes pliées sur les genoux et la tête repliée derrière la première femme. C’est ainsi que les cinq femmes ont été utilisées pour mettre en scène une grenouille assise sur une feuille.

Les détails de la peinture corporelle pour la faire ressembler à une grenouille sont si finement exécutés qu’il est très difficile de faire la différence entre la femme et la grenouille entière. Non seulement le corps est peint en détail mais les poses sont parfaites pour comprendre la différence entre cet art et une photographie originale d’une grenouille de la même couleur.

La poignée Instagram de Johannes compte plus de 1,28 lakh d’abonnés et ses œuvres sont principalement inspirées par la faune et les paysages naturels mettant en scène des humains peints sur le corps.

