Cette obscure application de shopping Temu est désormais la plus téléchargée en Amérique

Respirez profondément. Le cycle de nouvelles du Congrès du Parti communiste chinois est (essentiellement) terminé.

Il y a beaucoup de choses importantes de l’assemblée politique de haut niveau dont il faut parler, principalement pour comprendre ce que la nouvelle direction du parti signifie pour l’avenir de la Chine, mais je vais vous indiquer ci-dessous des journalistes politiques qui sont de vrais experts dans tout cela.

Au lieu de cela, je veux parler de quelque chose de grand que vous avez probablement manqué la semaine dernière : Il existe une nouvelle application de commerce électronique chinoise qui se développe tranquillement mais rapidement. Il s’appelle Temu. Et le 17 octobre, elle est devenue l’application de shopping la plus téléchargée aux États-Unis.

C’est un gros problème pour Temu de battre Amazon, Walmart et son concurrent chinois Shein, surtout parce que votre réponse immédiate est probablement Quoi? Je n’ai même jamais entendu parler de Temu !

Eh bien, vous êtes en bonne compagnie. L’application reste obscure pour la plupart des gens, bien qu’elle marque une autre tentative très médiatisée d’un autre géant chinois de la technologie – après Alibaba, Shein et ByteDance – pour tenter sa chance sur le marché américain du commerce électronique.

Temu (au fait, il n’y a pas de directives officielles sur la façon de prononcer le nom, mais j’ai dit tee-moo) est une version mondiale de la société chinoise de commerce électronique Pinduoduo. Fondée en 2015, elle est entrée sur un marché dominé par Alibaba pendant plus d’une décennie, mais elle a réussi à se hisser au-dessus de la concurrence et, en 2020, a remplacé Alibaba en tant qu’entreprise ayant le plus de clients de commerce électronique en Chine. Aujourd’hui, Pinduoduo compte plus de 730 millions d’utilisateurs actifs par mois, soit plus de deux fois la population des États-Unis !

Pourtant, Pinduoduo est resté un nom inconnu en dehors du pays. Alors, comment Temu s’est-il hissé au sommet de la liste des achats de l’App Store iOS ?

“Je pense que c’est presque exclusivement dû aux publicités”, dit Juozas Kaziukėnas, qui a fondé le cabinet d’analyse du commerce électronique Impulsion du marché, “parce que je ne vois relativement aucune mention de Temu sur les réseaux sociaux. Cela me fait croire qu’il y a encore très peu de reconnaissance organique de la marque.