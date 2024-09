Cette nouvelle série Netflix ne ressemble à aucune autre à la télévision

En dehors de son rôle de Pete Eckhart dans FX La LigueMark Duplass est surtout connu pour une série de projets ciblant directement les adultes, notamment Cyrus, Ramperet Chambre 104Son dernier spectacle est différent. Pénélope est une nouvelle série dramatique pour adolescents sur le passage à l’âge adulte que Duplass a co-créée avec Mel Eslyn, et les huit épisodes sont désormais disponibles en streaming.

Comme Duplass expliqué dans un tweet plus tôt cette semaine, il a écrit les huit épisodes de Pénélope En 2020, il a fait le tour d’Hollywood et n’a trouvé personne pour le vendre. Il a donc payé lui-même. Il s’est ensuite associé à Mel Eslyn, président de Duplass Brothers Productions, qui a réalisé tous les épisodes, et ils ont fini par le vendre à Netflix.

Le résultat est une émission en streaming unique qui Temps dit que c’est « comme rien d’autre à la télévision ». Dans l’une des critiques les plus favorables de l’émission de la part de tous les critiques, Fois Judy Berman dit que Pénélope « Il s’agit moins de la destination que de l’aventure, de ses défis, de ses moments révélateurs et de la texture d’une vie réduite à l’essentiel. »

La série met en vedette Megan Stott (Des petits feux partout) en tant que jeune fille de 16 ans qui ne « s’enfuit » pas vraiment de chez elle mais qui court vers la forêt nationale de Cascade, où elle prévoit d’échapper à la vie moderne en commençant une nouvelle vie dans la nature sauvage.

Le casting comprend également Austin Abrams (Dash et Lily), Krisha Fairchild (Krisha), Rhenzy Félicitations (Le Pingouin), Cynthia Geary (Rentrer à la maison), et Barry O’Neil (Sauvage).

Bien qu’il y ait eu un nombre limité de critiques, elles ont été généralement positives. Mashable dit que le spectacle « s’épanouit à partir d’un lieu de réflexion tranquille » et IndieWire trouve « rafraîchissant de voir une série télévisée indépendante forger sa propre identité, plutôt que d’essayer de copier la formule standard des studios ». En gros, il s’agit d’essayer quelque chose de nouveau, et cela seul est passionnant.