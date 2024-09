Cette nouvelle porte intelligente de Home Depot commence à 800 $

Les portes d’entrée en verre sont idéales pour laisser entrer la lumière pendant la journée, mais elles ne le sont pas si vous voulez de l’intimité la nuit. Home Depot propose une solution intelligente à ce problème : une porte d’entrée en verre qui peut passer du clair à l’opaque selon un calendrier, avec une commande vocale ou en appuyant sur un bouton.

Le porte intelligente en verre Feather River est une porte d’entrée pré-montée en fibre de verre avec verre intelligent intégré. Un bouton sur la porte vous permet de changer le verre de clair à opaque, et cela fonctionne avec L’application pour maison intelligente Hubspace de Home Depot pour le contrôler depuis votre téléphone. Vous pouvez également régler le verre selon un programme et le rendre clair pendant la journée et opaque la nuit. La porte coûte 798 $ pour un verre aux trois quarts, 899 $ pour un demi-verre et 998 $ pour un verre complet, comme une porte d’entrée non intelligente.

Hubspace est la tentative de Home Depot de démystifier la maison intelligente pour ses clients. Malgré son nom, la plateforme de maison intelligente ne nécessite pas de hub, juste l’application Hubspace. Avec lui, vous pouvez connecter et contrôler une large gamme de marques de magasins Home Depot, des lumières et stores intelligents aux ventilateurs et thermostats de salle de bain.

La porte vitrée intelligente est la première collaboration Hubspace du géant de la vente au détail avec un tiers. Il fonctionne avec l’application Hubspace et peut se connecter à des systèmes de maison intelligente comme Amazon Alexa ou Google Home pour utiliser une commande vocale afin de rendre votre porte claire ou opaque.

Le verre intelligent fonctionne via Bluetooth et Wi-Fi et nécessite de l’énergie. La porte est dotée d’une batterie intégrée au cadre, qu’un câble USB peut alimenter si vous avez une prise à proximité. La batterie est amovible et la porte est livrée avec une deuxième batterie et un chargeur.

La batterie alimente uniquement le verre et la connectivité. Contrairement à la première tentative de Home Depot de vendre une porte intelligente – la porte intelligente M-PWR de Masonite à 4 000 $ – la porte Feather River ne dispose pas d’alimentation intégrée pour une sonnette ou une serrure de porte intelligente. C’est une porte standard à l’extérieur du verre. Vous pouvez ajouter une serrure intelligente alimentée par batterie et la porte agit comme un pont Bluetooth vers Wi-Fi pour Verrous Bluetooth compatibles Hubspace.

La porte est conçue pour s’adapter à une entrée standard et est livrée avec un cadre et un coupe-froid pour une installation facile. Selon Home Depot, le verre constitue une résistance à la sécurité extérieure et une option de verre anti-ouragan sera bientôt disponible.

Ce réfrigérateur ou congélateur intelligent peut vous envoyer des alertes si sa température change. Image : Le dépôt à domicile

Parallèlement à la nouvelle porte, The Home Depot lance un certain nombre d’autres nouveaux produits connectés qui fonctionnent avec son application Hubspace :

Source link