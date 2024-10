Cette nouvelle pilule peut imiter les effets d’une séance d’entraînement lorsque vous êtes assis sur le canapé

S’entraîner et faire de l’exercice sont d’excellents moyens de développer votre corps et de pousser divers processus dans la direction où ils doivent aller. Cependant, il n’est pas toujours facile de faire en sorte que tout le monde se lève et fasse de l’exercice comme il le souhaite. C’est pourquoi les scientifiques travaillent au développement d’une pilule d’entraînement qui imite les effets de l’exercice sur le corps.

Maintenant, je sais à quoi cela ressemble. Mais ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’une pilule d’exercice capable d’imiter les bienfaits que l’exercice procure au corps. Cependant, ces dernières recherches s’appuient davantage sur les effets de l’exercice et du jeûne sur votre corps.

La pilule d’entraînement y parvient en augmentant essentiellement le niveau de réponse métabolique naturelle de votre corps pour qu’il soit similaire à celui d’un exercice intense et même du jeûne. Ces deux facteurs amènent votre corps à constater une augmentation des niveaux de lactates et de cétones, que votre corps utilise pour se nourrir.

Source de l’image : Mark Johnson / Red Bull Content Pool via AP Images

Pour ce faire, il utilise une molécule appelée LaKe, qui imite ces effets de façon spectaculaire. LaKe est essentiellement une fusion chimique entre le lactate et les cétones, et il peut aider à amener l’état métabolique de votre corps à quelque chose correspondant à ce qu’il serait après avoir couru 10 kilomètres à grande vitesse avec l’estomac vide.

Technologie. Divertissement. Science. Votre boîte de réception. Inscrivez-vous pour recevoir les actualités technologiques et de divertissement les plus intéressantes. En m’inscrivant, j’accepte le Conditions d’utilisation et j’ai examiné les Avis de confidentialité.

Bien entendu, cela contribuerait à réduire le niveau de graisses dans le sang tout en augmentant la production d’une hormone coupe-faim. Il est impossible d’atteindre ce même équilibre uniquement par l’alimentation, un professeur dit Le Soleil, du moins sans provoquer une accumulation de sels et d’acides indésirables, ce que la pilule d’entraînement ne fait pas.

Jusqu’à présent, la pilule n’a été testée ouvertement que sur des rats. Cependant, étant donné que les essais semblent si prometteurs, cela ne devrait pas prendre trop de temps pour que les essais cliniques soient également étendus aux patients humains. Cependant, la question de savoir à qui cette pilule bénéficiera le plus – les patients qui ne peuvent pas faire d’exercice ou simplement les personnes qui cherchent à être paresseuses et à remplacer l’exercice par une option plus facile – reste en suspens.