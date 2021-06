Cette nouvelle méthode révélera quels gènes nous avons hérités des Néandertaliens et des humains archaïques

Des scientifiques de l’Université de Copenhague ont mis au point une nouvelle méthode qui aidera à rechercher des informations génétiques humaines sur les mutations bénéfiques des Néandertaliens, des Denisoviens et d’autres humains archaïques. Les Néandertaliens et les Dénisoviens se sont éteints il y a environ 50 000 à 40 000 ans pour un certain nombre de raisons telles que le changement climatique, les maladies et les catastrophes naturelles. L’une des raisons, pensent les scientifiques, que ces humains sont connus pour s’être croisés avec les humains modernes. Au cours du métissage, ils ont transmis plus de 40% de leur information génétique – le génome – aux humains d’aujourd’hui. Au fur et à mesure que les humains modernes se sont répandus sur la planète, les informations génétiques bénéfiques, lors de l’interaction avec les conditions environnementales, se sont manifestées par de nombreuses mutations. Ce processus est appelé introgression adaptative. Certains de ces changements incluent des changements dans le développement et le métabolisme de la peau.

Cependant, de nombreux changements de ce type ne sont toujours pas découverts. La nouvelle méthode, qui repose sur l’apprentissage en profondeur de modèles informatiques, vise à résoudre ce problème en découvrant des mutations inconnues.

En utilisant cette méthode, les scientifiques ont non seulement confirmé les découvertes précédentes, mais ont également trouvé des modèles jusque-là inconnus dans les images du génome qui pourraient être des mutations possibles causées par une introgression adaptative avec des humains archaïques. Deux nouvelles mutations possibles que les scientifiques ont pu trouver à l’aide de la nouvelle méthode comprenaient des modifications des informations génétiques liées au sang qui pourraient affecter le nombre de cellules sanguines. Les changements comprennent la suppression des tumeurs et diverses maladies neurologiques, entre autres.

« Nous l’avons appliqué à divers ensembles de données génomiques humaines et avons trouvé plusieurs variantes de gènes bénéfiques candidats qui ont été introduits dans le pool génétique humain », a déclaré Fernando Racimo, l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué de l’Université de Copenhague. L’étude a été publié dans la revue eLife le 25 mai.

La nouvelle méthode, appelée « genomatnn » prend également en compte la sélection naturelle dans ses modèles. La méthode fonctionne sur un réseau de neurones convolutifs (CNN) de techniques d’apprentissage en profondeur utilisées dans la reconnaissance visuelle.

