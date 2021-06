CETTE nouvelle illusion d’optique trompe votre cerveau en lui faisant voir quelque chose qui n’est pas là.

Mais pouvez-vous déterminer quelle partie de celui-ci est un tour ?

Le « Scintillement d’étoiles » : les gens voient des rayons de lumière qui ne sont pas réellement là

L’illusion, appelée « l’étoile scintillante », a été créée par des chercheurs du département de psychologie de l’Université de New York.

Quand les gens le regardent, ils voient des rayons ou des faisceaux de lumière sortir du centre.

Mais à y regarder de plus près, ils n’existent pas.

C’est la première fois que ce type de supercherie est créé dans une illusion d’optique, affirment les experts.

Ils ont décrit les rayons comme « fantomatiques » et « chatoyants ».

« La recherche illustre comment le cerveau » relie les points « pour créer une réalité subjective dans ce que nous voyons, soulignant la nature constructive de la perception », a déclaré Pascal Wallisch, auteur principal de l’article publié dans la revue i-Perception.

Michael Karlovich, qui a en fait créé l’illusion et est le fondateur et PDG de Recursia Studios, a déclaré : « Étudier les illusions peut être utile pour comprendre le traitement visuel car elles nous permettent de distinguer la simple sensation des propriétés physiques de l’objet de l’expérience perceptive. »

Les chercheurs ont mené une série d’expériences avec plus de 100 participants.

Ils ont vu 162 versions différentes de l’étoile scintillante, dont la forme, la complexité et la luminosité variaient.

On a posé aux participants une série de questions sur ce qu’ils ont vu ; par exemple, « Je ne vois pas de lignes, de rayons ou de faisceaux brillants », « Je vois peut-être des lignes, des rayons ou des faisceaux brillants, mais ils sont à peine perceptibles ».

« Un grand nombre de points d’intersection proéminents conduit à des rayons plus forts et plus vifs, car il y a plus d’indices pour indiquer les lignes implicites », a déclaré Wallisch.

Les illusions d’optique sont un phénomène étrange qui revient au cerveau à faire des erreurs dans ce qu’il voit.

Ce que nos yeux voient est renvoyé au cerveau. Mais le cerveau « comble également les lacunes » en utilisant l’expérience et la mémoire passées ou ce à quoi le monde devrait ressembler.

Cela génère une image que le cerveau s’attend à voir.

Normalement, cela n’a pas d’importance dans la vie de tous les jours.

Mais les illusions d’optique révèlent à quel point il est facile pour le cerveau d’inventer quelque chose qui n’est même pas là.

Une illusion d’optique célèbre est la photo de la « robe blanche et dorée », qui est devenue une sensation sur Internet en 2015.

Certaines personnes la considéraient comme du noir et du bleu – ce qui a été confirmé comme la véritable couleur matérielle de la robe.

Les scientifiques ont expliqué que le cerveau peut être ébranlé par les couleurs et les objets à proximité, ou prendre la couleur de la robe en fonction de ce qu’il pense être l’éclairage de la pièce.

Il a même été suggéré que les oiseaux de nuit voyaient la robe bleue et noire tandis que les alouettes du matin la voyaient blanche et dorée, en raison de leur exposition à la lumière du jour.