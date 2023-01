Cette nouvelle fonctionnalité Android m’excite vraiment

Vous voulez savoir ce qui broie mes engrenages ? Lorsque les développeurs d’applications ne profitent pas des fonctionnalités intéressantes à leur disposition dans Android 13. Exemple ? Il existe une option pour appliquer des icônes thématiques pour correspondre à votre esthétique Material You dans Android 13, mais c’est au développeur de fournir l’icône. Évidemment, cela peut créer un problème, car vous pourriez rencontrer une application non prise en charge que vous utilisez encore ou un développeur ne se soucie tout simplement pas de l’inclure. Tout ce que je sais, c’est que lorsque vous n’avez que quelques applications qui n’ont pas d’icône monochrome pour accompagner le reste d’entre elles, c’est un super buzzkill. Je te regarde, Facebook.

Heureusement, Google semble travailler sur un contournement complet de la nécessité pour le développeur de fournir l’icône, ce qui me rend si heureux et a aussi beaucoup de sens. Découvert dans le code d’Android 13 QPR2 Beta 2 (disons que 5 fois plus rapide), et désactivé par défaut et cachée à ceux qui ne sont pas habitués à forcer les drapeaux sur Android, la fonctionnalité peut générer automatiquement des icônes thématiques pour les applications qui ne fournissent pas les leurs. Pourquoi ce n’est pas ainsi que les choses ont fonctionné depuis le début me dépasse, car Google devait savoir que tous les développeurs ne seraient pas en mesure de fournir une icône pour leur application.

Alors maintenant que nous savons que cette fonctionnalité est intégrée à Android 13, elle n’est tout simplement pas activée et n’est pas facilement activée par l’utilisateur final, la question est de savoir quand Google l’activera-t-il ? Ça doit être bientôt, du moins c’est ce que je suppose. Google fait toujours tomber Pixel Feature de temps en temps et cette fonctionnalité s’intégrerait très bien dans l’une d’entre elles. Nous avons également Google I/O à venir et cela pourrait aussi être quelque chose à montrer. Quoi qu’il en soit, mon intuition est que cela arrive bientôt, j’espère.

Passionnant.

// @MishaalRahman