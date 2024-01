Cette nouvelle exposition majeure explore le phénomène subversif de la gentillesse

« Le potentiel de Cute à changer notre façon d’être pourrait être plus radical que nous n’aurions jamais pu l’imaginer » : la nouvelle exposition de Somerset House, Cute, explore le pouvoir puissant et enivrant de gentillesse

“Le mignon est partout sur Internet et sur les réseaux sociaux – dans la façon dont nous utilisons les émojis, les filtres ou les tutoriels TikTok sur la façon de se maquiller en pleurs – mais il envahit de plus en plus le monde réel”, déclare Claire Catterall, conservatrice principale de Exposition emblématique de Somerset House Mignon (ouverture le 25 janvier et jusqu’à mi-avril 2024). Comme le titre l’indique, l’exposition est un récit contemporain de l’adoption par le monde de la culture mignonne et de la façon dont elle est devenue une mesure si influente de notre époque. Réunissant des œuvres d’art contemporaines ainsi que plusieurs nouvelles commandes, l’exposition comprend des noms tels que Aya Takano, Mike Kelley, Karen Kilimnik, Nayland Blake et Hannah Diamantqui, à travers leurs œuvres, chercheront à découvrir la charge émotionnelle constante de la gentillesse, révélant son pouvoir extraordinaire et complexe.

Présentée en partenariat avec Sanrio – expéditeurs du kawaii – l’exposition célébrera également le 50e anniversaire de l’une des figures les plus emblématiques et omniprésentes du mignon, Hello Kitty. « Cette œuvre montre à quel point le potentiel du mignon pour changer notre façon d’être pourrait être plus radical que nous n’aurions jamais pu l’imaginer », explique-t-elle. “Cela ressemble à un phénomène typique du 21e siècle.” Comme l’illustre l’exposition, jeCe serait une erreur de percevoir le mignon comme unidimensionnel. « Cute a un peu le cheval de Troie : il prospère au sein des structures capitalistes néolibérales qui l’ont engendré, tout en sapant ses fondements mêmes avec sa capacité non seulement à remettre en question la norme, mais aussi à la transformer. » Bien qu’il soit devenu l’une des esthétiques les plus dominantes, la nature désarmante du mignon permet de se réinventer. Catterall poursuit : « Il dit que nous pouvons être tout ce que nous voulons être, mais son ambiguïté ludique nous aide également à naviguer dans un « maintenant » de plus en plus écrasant et compliqué, offrant une façon de vivre [fearlessly] dans des temps incertains.

© Nayland Blake, avec l’aimable autorisation de Matthew Galerie de marques

Toutes les œuvres présentées comprennent une gamme de styles et de techniques qui couvrent les vastes nuances du mignon, de l’installation musicale sonique et hyper-rose de Diamond aux animaux robotiques de Monstrous Other et à la mode sous-culturelle de Janpanse Gothic Lolita. Les artistes et musiciens présentés dans l’exposition utilisent le mignon comme registre clé pour explorer une série de questions, notamment le désir et l’aspiration, la mémoire et l’espace, l’écologie et le capitalisme, la différence et l’appartenance. “La façon dont ils exploitent la gentillesse pour poser des questions et exprimer leurs vérités témoigne de la capacité chimérique du mignon à refléter une multitude de registres émotionnels et expérientiels.” Catterall dit Dazed. “Sa porosité ajoute à la gravité de l’œuvre, plutôt que de la diluer.” Artiste Juliana Huxtable’Les représentations élégantes de l’individualité avec des yeux de lézard et des museaux de porc examinent les idées d’identité et d’hybridité. Ni humaines ni animales, ces créatures reflètent la fascination de Huxtable pour l’élément transhumaniste d’une grande partie de la sous-culture sexuelle en ligne dans leur représentation anarchique des manières d’être. (Femme transgenre noire née intersexuée, Huxtable décrit son auto-objectivation comme « kewt »). Alors que Sean-Kierre Lyons la gargouille est une créature dans la tradition de la pierre fantastique grotesques protégeant les édifices, ils président contre les mauvais esprits. S’inspirant du dessin animé des années 1990, le travail de Lyons souligne ses racines historiques dans le ménestrel et sa descendance de la caricature raciale. Comme une épée à double tranchant, le grotesque et le mignon sont poussés à l’extrême. Contrebalancés par l’autre, ils apparaissent comme un miroir. Catterall déclare : « Cette sculpture est l’un des neuf « dieux protecteurs » qu’elle a développés pour construire un nouvel ordre mondial. En créant des dieux à leur image, Lyons leur permet d’être des êtres autonomes et complexes, à la fois violents et menaçants, mais tellement adorablement mignons.