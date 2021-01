Les chercheurs ont découvert une nouvelle classe de composés qui combinent la destruction directe par antibiotiques des bactéries pathogènes pan-résistantes aux médicaments avec une réponse immunitaire rapide simultanée pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens. La recherche, publiée dans la revue Nature, intervient à un moment où la liste des bactéries qui deviennent résistantes au traitement avec toutes les options antibiotiques disponibles s’allonge et où peu de nouveaux médicaments sont en cours d’élaboration, créant un besoin pressant de nouvelles classes d’antibiotiques pour prévenir les crises de santé publique.

«Nous avons adopté une stratégie créative à deux volets pour développer de nouvelles molécules capables de tuer les infections difficiles à traiter tout en améliorant la réponse immunitaire naturelle de l’hôte», a déclaré Farokh Dotiwala, professeur adjoint au Vaccine and Immunotherapy Center, The Wistar Institute, Philadelphie , États-Unis.

Dotiwala est l’auteur principal de l’effort visant à identifier une nouvelle génération d’antimicrobiens nommée immuno-antibiotiques à double action (DAIA).

Les antibiotiques existants ciblent les fonctions bactériennes essentielles, y compris la synthèse des acides nucléiques et des protéines, la construction de la membrane cellulaire et les voies métaboliques.

Cependant, les bactéries peuvent acquérir une résistance aux médicaments en mutant la cible bactérienne contre laquelle l’antibiotique est dirigé, en inactivant les médicaments ou en les pompant.

« Nous avons pensé que le fait d’exploiter le système immunitaire pour attaquer simultanément les bactéries sur deux fronts différents les empêchait de développer une résistance », a déclaré Dotiwala.

Les chercheurs se sont concentrés sur une voie métabolique essentielle pour la plupart des bactéries mais absente chez l’homme, ce qui en fait une cible idéale pour le développement d’antibiotiques.

Cette voie, appelée phosphate de méthyl-D-érythritol (MEP) ou voie non-mévalonate, est responsable de la biosynthèse des isoprénoïdes – molécules nécessaires à la survie des cellules chez la plupart des bactéries pathogènes.

Le laboratoire a ciblé l’enzyme IspH, une enzyme essentielle dans la biosynthèse des isoprénoïdes, afin de bloquer cette voie et de tuer les microbes.

Compte tenu de la large présence d’IspH dans le monde bactérien, cette approche peut cibler un large éventail de bactéries.

Les chercheurs ont utilisé la modélisation informatique pour cribler plusieurs millions de composés disponibles dans le commerce pour leur capacité à se lier à l’enzyme, et ont sélectionné les plus puissants qui inhibaient la fonction IspH comme points de départ pour la découverte de médicaments.

L’équipe a démontré que les inhibiteurs de l’IspH stimulaient le système immunitaire avec une activité de destruction bactérienne et une spécificité plus puissantes que les meilleurs antibiotiques actuels de sa catégorie lorsqu’ils étaient testés in vitro sur des isolats cliniques de bactéries résistantes aux antibiotiques, y compris un large éventail de bactéries gram-négatives et gram pathogènes. bactéries positives.

Dans les modèles précliniques d’infection bactérienne à Gram négatif, les effets bactéricides des inhibiteurs d’IspH ont surpassé les antibiotiques pan traditionnels.

Tous les composés testés se sont révélés non toxiques pour les cellules humaines, selon l’étude.