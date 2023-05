Cette nouvelle carte du génome tente de capturer toutes les variations génétiques humaines

Mais le travail n’était pas fait. Un an plus tard, le triomphe était de nouveau annoncé, cette fois avec la publication officielle d’un « projet » de « l’empreinte génétique d’un être humain ». En 2003, les chercheurs ont de nouveau franchi la ligne d’arrivée, affirmant la « réussite » du projet, citant de meilleurs niveaux de précision. Dix-neuf ans plus tard, en 2022, ils ont de nouveau revendiqué la victoire, cette fois pour une séquence vraiment, vraiment « complète » d’un génome – de bout en bout, sans aucune lacune. Juré sur mon petit doigt.

Aujourd’hui, les chercheurs ont annoncé une autre version de la carte du génome humain, qui, selon eux, combine l’ADN complet de 47 individus divers – Africains, Amérindiens et Asiatiques, entre autres groupes – dans un atlas génétique géant qui, selon eux, capture mieux la génétique surprenante. diversité de notre espèce.

La nouvelle carte, appelée « pangenome », a été élaborée il y a dix ans, et les chercheurs disent qu’elle ne fera que s’agrandir, créant une vue élargie du génome à mesure qu’ils ajoutent l’ADN de 300 autres personnes du monde entier. Il a été publié aujourd’hui dans la revue Nature.

« Nous comprenons maintenant qu’avoir une carte d’un seul génome humain ne peut pas représenter de manière adéquate toute l’humanité », déclare Karen Miga, professeur à l’Université de Californie à Santa Cruz et participant au nouveau projet.

La diversité en détail

Les génomes des gens se ressemblent en grande partie, mais ce sont les centaines de milliers de différences, souvent de simples lettres d’ADN, qui expliquent pourquoi chacun de nous est unique. Selon les chercheurs, le nouveau pangénome devrait permettre d’observer cette diversité plus en détail que jamais auparavant, en mettant en évidence les soi-disant points chauds évolutifs ainsi que des milliers de différences étonnamment importantes, comme les gènes supprimés, inversés ou dupliqués, qui ne sont pas t observable dans les études conventionnelles.

Le pangénome repose sur un concept mathématique appelé graphe, que vous pouvez imaginer comme une version massive de relier les points. Chaque point est un segment d’ADN. Pour dessiner le génome d’une personne en particulier, vous commencez à relier les points numérotés. L’ADN de chaque personne peut suivre un chemin légèrement différent, en sautant certains chiffres et en en ajoutant d’autres.