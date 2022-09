Cette nouvelle caméra sous-marine est alimentée par le son

Comme ça arrive6:24Des scientifiques développent une caméra sous-marine sans fil alimentée par le son

Et si vous pouviez photographier les profondeurs de la mer à l’aide d’un appareil photo alimenté uniquement par le paysage sonore de l’océan ?

C’est l’objectif final d’un nouveau prototype d’appareil développé par des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT) – une caméra sous-marine sans fil et sans batterie qui fonctionne sur des ondes sonores.

“La façon dont cela fonctionne est que, sous l’eau, en fait, vous avez beaucoup de son”, a déclaré Fadel Adib, professeur agrégé de génie électrique et d’informatique au MIT. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

“Le son vient des vagues, des sons d’animaux, etc. Vous avez aussi des navires. Et tout cela provoque des sons sous-marins.”

Adib et ses collègues ont rédigé un article décrivant leur prototype, publié cette semaine dans la revue Nature Communications. Ils disent qu’il peut prendre des photos couleur dans des environnements sombres et qu’il est 100 000 fois plus économe en énergie que les autres caméras sous-marines.

Tant d’océan à explorer

L’océan représente environ 70 % de la surface de la planète, mais les experts marins estiment qu’entre 80 à 95 pour cent reste inexploré.

Adib attribue cela aux limites des caméras sous-marines existantes. Afin de les faire fonctionner pendant une période de temps significative, vous devez les maintenir alimentés en les attachant à un navire de recherche ou en envoyant un navire pour recharger leurs batteries.

“Et donc, ce que nous avons fini par faire pour surmonter cela, c’est que nous avons construit la première caméra sous-marine qui n’a pas besoin de batterie, et elle peut s’auto-alimenter et elle peut également obtenir des données et nous les transmettre”, a-t-il déclaré.

REGARDER | Comment fonctionne la caméra sous-marine sans fil du MIT :

Guadalupe Bribiesca-Contreras, une chercheuse postdoctorale au Natural History Museum du Royaume-Uni qui a utilisé la photographie sous-marine pour découvrir une nouvelle vie sous-marine, a qualifié les découvertes de “si excitantes”.

“Les caméras accélérées ont été utilisées pour mieux comprendre la vie en haute mer, mais un défi a été la durée de vie des batteries”, a-t-elle déclaré. Comme ça arrive dans un e-mail.

“Avoir une caméra sans batterie pourrait nous permettre de mieux comprendre les écosystèmes sous-marins, ainsi que de les surveiller.”

Comment ça fonctionne

Le prototype de caméra sous-marine est composé de deux dômes et d’un cylindre. Un dôme abrite le capteur d’image et l’autre abrite le flash.

Le cylindre est recouvert d’un matériau spécialisé qui permet à la caméra d’exploiter les ondes sonores et de les convertir en énergie électrique, qu’elle utilise pour s’alimenter. Une fois alimenté, l’appareil photo émet un flash de faible puissance qui lui permet de capturer des images. Il transmet ensuite ces images à un récepteur distant.

Le prototype de caméra sous-marine est composé de deux dômes et d’un cylindre. Un dôme est le capteur d’image et l’autre est le flash. Le cylindre est recouvert d’un matériau qui lui permet de récolter les ondes sonores et de les convertir en énergie électrique. (Adam Glanzman/MIT)

Jusqu’à présent, les chercheurs n’ont testé l’appareil que dans des environnements d’eau douce et ils ont fourni le son nécessaire pour alimenter l’appareil à proximité du rivage. La prochaine phase de recherche, a déclaré Adib, consistera à le tester dans l’océan au large de Cape Cod, dans le Massachusetts, et à exploiter les sons de la mer elle-même.

“A l’avenir, vous pouvez imaginer utiliser les sons existants [such as] dauphins pour pouvoir les alimenter. Mais cela va nécessiter un certain niveau de recherche avant de faire cela”, a déclaré Adib.

Ils travaillent également à étendre le temps de transmission de sa portée de communication, a déclaré Adib. Actuellement, il est limité à environ 100 mètres et il faut environ deux heures pour transmettre une photo couleur.

Une fois qu’ils auront perfectionné la technologie, Adib dit qu’elle pourrait avoir des implications majeures pour l’exploration des océans et la recherche sur le changement climatique.

“Nous voulons pouvoir les utiliser pour surveiller, par exemple, les courants sous-marins, car ceux-ci sont fortement liés à ce qui a un impact sur le climat”, a-t-il déclaré. “Ou même les coraux sous-marins, voir comment ils sont impactés par le changement climatique et comment une intervention potentielle pour atténuer le changement climatique les aide à se rétablir.”

Une étoile de mer photographiée par le nouveau prototype d’appareil photo sous-marin. (Soumis par Fadel Adib)

Il pourrait également être utile en aquaculture, également connue sous le nom d’élevage de fruits de mer.

“Nous pouvons déployer nos caméras dans ces fermes aquacoles offshore et les utiliser pour surveiller les poissons afin de pouvoir surveiller leur santé, réagir et optimiser leur alimentation, etc.”, a déclaré Adib. “C’est un secteur alimentaire à croissance rapide, et il est très important pour la sécurité alimentaire mondiale au cours des prochaines décennies.”

Et peut-être qu’un jour, dit-il, cela pourrait même nous aider à comprendre une autre frontière largement sous-explorée.

“Nous avons également eu des discussions avec la NASA pour de futures missions spatiales où ils veulent les utiliser pour rechercher la vie dans les océans extraterrestres, car c’est là qu’ils doivent rechercher la vie”, a déclaré Adib. “C’est encore un autre domaine où l’alimentation par batterie est extrêmement difficile.”

La recherche a été financée, en partie, par l’Office of Naval Research des États-Unis, la Sloan Research Fellowship, la National Science Foundation, le MIT Media Lab et la Doherty Chair in Ocean Utilization.