Prenez cela, sceptiques. Les deux premières voitures de la nouvelle sous-marque Blackwing super-performance de Cadillac devraient faire taire les critiques qui ont décrié le bricolage de la marque avec le nom établi de la série V pour ses véhicules les plus rapides et les plus puissants. Plus précisément, leurs moteurs rugissants et leurs pneus hurlants couvriront toutes les plaintes.

Les Cadillac CT4-V Blackwing et CT5-V Blackwing 2022 peuvent chaque course de zéro à 100 km / h en moins de temps qu’il n’en faut pour dire leurs noms. Beaucoup moins, puisque les critiques restent corrects sur le fait qu’ils sont une bouchée maladroite.

Ils devraient cependant être tout sauf gênants sur la route.

La CT5-V Blackwing est la Cadillac la plus puissante jamais conçue. Une version suralimentée de 6,2 litres du légendaire moteur 8 cylindres à petit bloc de General Motors produit 668 chevaux et 659 livres-pied de couple, accélérant à 60 mi / h en 3,7 secondes. Le CT5-V Blackwing est le successeur du CTS-V.

Exactement ce dont Cadillac a besoin

La CT4-V Blackwing, héritière de l’ATS-V, atteint 60 en 3,8 secondes. Il est équipé d’un moteur 6 cylindres bi-turbo de 3,6 litres développant 472 chevaux et 445 livres-pied de couple.

«C’est le genre de véhicule que Cadillac doit absolument avoir dans sa salle d’exposition», a déclaré Eric Noble, président du conseil en développement de produits The Carlab. «Les sous-marques de performance contribuent de manière disproportionnée à l’image et au profit des marques de luxe.»

Les voitures devraient être en vente cet été. Les prix commencent à 84 990 $ pour la 5 Blackwing et à 59 990 $ pour la 4. Les deux auront une transmission standard à six vitesses et une boîte automatique à 10 vitesses en option.

La 5 rivalise avec des berlines sport hautes performances comme la BMW M3 et la Mercedes AMG.

Le 4 est en concurrence avec des véhicules plus petits comme l’Audi RS3, la Mercedes AMG GLA 45 et l’A 35.

La sous-marque haute performance de la série V de Cadillac a fait ses débuts sur la CTS-V 2004 et a gagné un public fidèle pour la construction de voitures de luxe à la fois extrêmement rapides et adaptées à la conduite quotidienne.

Les débuts des CT5 et 4 en 2019 et 20, respectivement, ont été entravés par la pandémie lorsque les concessionnaires qui les vendent et les usines qui construisent les voitures ont démarré, arrêté et réinventé leur fonctionnement.

Les Blackwings pourraient être l’occasion de générer un élan pour les deux dernières voitures à essence de la gamme Cadillac, alors que la marque passe aux SUV et à l’énergie électrique.

L’élan devrait être ce que les Blackwings font de mieux. En plus de plus de puissance que l’offre de plus de leurs concurrents, les fonctionnalités disponibles sur le 5, 4 ou les deux comprendront ce que les ingénieurs considèrent comme la suspension adaptative à réaction la plus rapide au monde et les plus grands disques de frein de l’histoire de Caddy, y compris en option en carbone-céramique freins sur le 5 pour gérer la chaleur des arrêts répétés à des vitesses supérieures à 200 mph.

Pourquoi pas la transmission intégrale?

La CT5-V Blackwing est la Cadillac la plus puissante de tous les temps, avec 28 chevaux de plus que le leader précédent, la CTS-V 2018.

Le CT4-V Blackwing culmine à 189 mph. Il est également légèrement plus puissant que son prédécesseur, l’ATS-V.

Une transmission manuelle à six vitesses est de série dans les deux voitures, une solution pour les purs et durs qui ne veulent pas admettre qu’une boîte automatique moderne passe plus vite et mieux qu’eux. La vitesse maximale pour les deux Blackwings est fournie avec la boîte automatique à 10 vitesses en option.

Cadillac ne construira que les voitures à propulsion arrière, une décision qui réduit le poids et la complexité de fabrication, mais qui risque de leur coûter des ventes.

«Nous sommes à un point où les acheteurs de luxe associent des performances ultimes à la transmission intégrale», a déclaré Noble.

Les acheteurs n’ont pas nécessairement raison à ce sujet, mais il ne fait aucun doute que l’absence de traction intégrale rendra les Blackwings trois saisons que la plupart des propriétaires gareront pour l’hiver.

Cadillac dit avoir omis la traction intégrale parce que le système n’améliorerait pas les performances des voitures sur la piste de course, mais dans un monde où même la Porsche 911 turbo a un modèle à traction intégrale, la décision est susceptible de nuire aux résultats en réduisant les ventes.

«La course est amusante, mais elle n’a jamais vendu de Cadillac, et elle ne le sera jamais», a déclaré Noble.

Nouveau nom, performances et valeur familières

Le nom Blackwing est nouveau, emprunté à un moteur V8 de courte durée. Cadillac a décidé d’offrir le badge de la série V sur les voitures moins puissantes et moins chères pour stimuler les ventes, c’est pourquoi il a créé le badge «V-series Blackwing» pour ses voitures les plus excitantes et les plus chères. Cette stratégie a alimenté les sceptiques qui craignaient que Cadillac dilue sa marque de performance et abandonne les voitures vraiment haute performance.

Les spécifications des Blackwings disent le contraire, et les deux nouveaux Caddies offrent beaucoup pour l’argent par rapport aux voitures les plus puissantes d’Audi, BMW, Lexus, Jaguar et Mercedes.

L’extérieur des voitures comporte de nombreuses entrées d’air supplémentaires pour le refroidissement du moteur et l’aérodynamisme, des ailes avant plus larges, une calandre en filet qui améliore la circulation de l’air et de la fibre de carbone en option. Les étriers de frein seront disponibles en quatre couleurs et des roues en magnésium seront disponibles.

Les caractéristiques intérieures comprennent des appuie-tête avant conçus pour accueillir confortablement les casques de course, des dossiers de siège en fibre de carbone en option, une garniture de pavillon en microfibre en daim et un système audio AKG. Un nouveau volant avec palettes de changement de vitesses en magnésium aura un badge de numéro de série avec le numéro d’identification du véhicule (VIN).

Suivez le critique automobile de Detroit Free Press Mark Phelan sur Twitter @mark_phelan.