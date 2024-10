Cette nouvelle attraction de KC est parmi les meilleures des États-Unis, selon le classement — pour ses salles de bains

Un nouvel ajout au Zoo et aquarium de Kansas City mérite déjà des éloges à l’échelle nationale. Mais cette fois, c’est pour les toilettes du zoo.

Un concours sponsorisé par entreprise nationale de nettoyage Cintas a demandé aux lecteurs les meilleures salles de bains des États-Unis et les toilettes pour tous les genres à l’intérieur du Aquarium océanique de Sobela du zooqui ont ouvert leurs portes en septembre 2023, ont été nommés dans le top 10.

La liste des « Meilleures salles de bains d’Amérique » en est à sa 23e année, et un Le post de CNN Travel parle du concours « met en lumière certains des endroits les plus propres, les plus innovants et les plus décoratifs du pays pour s’occuper de ses affaires personnelles. » Le vote sur les 10 meilleures nominations a eu lieu à l’été 2024 et le gagnant a été annoncé mardi 14 octobre.

Même si le concours a été remporté par chaîne de stations-service Maverik’s Situé à l’aéroport international de Salt Lake City, le zoo de Kansas City a reçu des éloges pour ses sièges pour tout-petits et ses stations à langer. Sean Putney, PDG du zoo, a déclaré que cette nomination était inattendue pour lui et le reste du personnel du zoo.

« Nous avons été un peu surpris, mais je suis très fier que nous ayons été choisis pour finir parmi les cinq premiers », a déclaré Putney dans un communiqué. « Notre personnel fait un travail incroyable en veillant à ce que nos salles de bains soient bien entretenues dans tout le zoo et nos équipes d’architectes et de construction consacrent beaucoup d’énergie aux salles de bains spécifiées du Sobela Ocean Aquarium pour s’assurer que chaque expérience dans le nouvel aquarium soit parfaite. un excellent.

Une salle de bains privative est disponible à proximité du Sobela Ocean Aquarium du zoo de Kansas City.

Le zoo a eu de nombreuses discussions avec les architectes pour s’assurer que les toilettes de l’aquarium seraient une bonne expérience pour tous les invités, a déclaré Putney. Les concepteurs ont également utilisé les conseils des visiteurs pour créer un environnement offrant une intimité totale, par exemple en ajoutant des stands individuels que tout le monde peut utiliser.

Ils ont également ajouté des tables à langer pour adultes dans les chambres privées pour que les personnes handicapées puissent se changer facilement et ont ajouté une chambre pour les mères située à côté des toilettes pour permettre aux mères qui allaitent d’allaiter en privé.

« Bien que les salles de bains universelles soient encore relativement nouvelles, nous avons reçu des retours positifs de ceux qui les ont réellement utilisées », a déclaré Putney. « Ils offrent certainement à nos clients beaucoup plus d’intimité que la plupart des salles de bains, et les équipements supplémentaires les rendent beaucoup plus inclusifs. »

Une station à langer universelle fait partie des installations de salle de bains inclusives du Sobela Ocean Aquarium du zoo de Kansas City.

Les autres salles de bains qui figurent dans le top 10 comprennent :