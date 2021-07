Cette nourriture a l’air bien SEW que vous ne croirez pas que c’est en fait de la broderie

CET anglais complet a l’air sacrément bon – mais cela pourrait vous donner un point.

Il est entièrement réalisé en broderie par le designer Youmeng Liu, 32 ans.

Cet anglais complet a l’air bien SEW… mais ce n’est que de la broderie Crédit : Youmeng Liu/SPLITPICS UK

Elle crée un assortiment de friandises savoureuses en utilisant simplement une aiguille et du fil. Youmeng, originaire de Chine mais vivant à Bristol, a déclaré : « Ils sont tous si difficiles à fabriquer. L’ensemble du petit-déjeuner anglais a pris plus de trois mois.

Elle a ajouté : « Chaque pièce a beaucoup de détails complexes, c’est pourquoi elles sont toutes si difficiles à fabriquer.

« Le morceau de pain grillé a pris environ trois semaines et j’ai utilisé des fils de soie sans marque pour exprimer les différentes parties d’un pain grillé.

« Le bord est croustillant et plus foncé par rapport à l’intérieur plus doux.

« J’ai apprécié le processus pour sculpter la broderie avec mes ciseaux, avec différents angles et profondeurs de chaque coupe donnant une texture différente.

« La partie la plus agréable est lorsque je touche la texture d’une pièce finie, ce qui me procure une sensation agréable et confortable. »

Donc, pas de restauration rapide après tout, alors.

Une autre bonne friandise faite à l’aide d’une simple aiguille et d’un fil Crédit : Youmeng Liu/SPLITPICS UK

Cette tranche de pastèque peut sembler réelle mais peut vous donner un point Crédit : Youmeng Liu/SPLITPICS UK

Le designer Youmeng Liu, 32 ans, est le maître d’œuvre des créations Crédit : Youmeng Liu/SPLITPICS UK