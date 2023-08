Cette multiprise intelligente Kasa à 43 $ vous permet de contrôler jusqu’à 6 appareils de n’importe où

Il existe un écosystème croissant d’appareils intelligents avec connectivité Wi-Fi intégrée. Mais vous n’avez pas besoin de remplacer totalement vos appareils pour obtenir un contrôle sans fil ou mains libres. Une prise intelligente vous permet de contrôler à distance l’alimentation de tout ce qui y est branché, et pour le moment, vous pouvez vous procurer cette multiprise intelligente à six prises Kasa HS300 à un prix très avantageux. Amazon l’a actuellement en vente pour 43 $, ce qui vous fait économiser 37 $ par rapport au prix habituel. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, alors passez votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas la manquer.

Si vous avez été curieux d’essayer des appareils domestiques intelligents, cette multiprise Kasa est un excellent point de départ. Il est facile à configurer, sans concentrateur ni station de base requis, et il est facile de contrôler tous les appareils et appareils connectés via l’application compagnon Kasa. Il dispose de six prises standard que vous pouvez étiqueter et contrôler indépendamment via l’application, et vous pouvez même définir des horaires personnalisés et créer des groupes afin qu’ils s’allument et s’éteignent de manière synchronisée. De plus, vous pouvez les contrôler en utilisant uniquement le son de votre voix si vous avez un haut-parleur intelligent avec Amazon Alexa ou Google Assistant. Il est également équipé de trois ports USB-A pour charger vos petits appareils et agit toujours comme un parasurtenseur afin que vous n’ayez pas à vous soucier de la friture de vos appareils.

