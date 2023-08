Cette multiprise Handy Anker 20W est à 42% de réduction en ce moment

La plupart d’entre nous avons une tonne d’appareils dont nous avons besoin pour alimenter, que nous soyons à la maison ou à l’extérieur – et tous les hôtels ne disposent pas d’un emplacement de prise pratique. Bien que les barrettes d’alimentation encombrantes aient leurs utilisations, la barrette d’alimentation Anker 321 a une empreinte plus petite que la plupart des conceptions, avec beaucoup de polyvalence pour alimenter tout ce dont vous avez besoin dans un petit espace. Amazon a actuellement réduit le prix de cet appareil de 42 %, ce qui signifie que vous ne paierez que 15 $ pour vous procurer l’un de ces gadgets pratiques. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Le modèle 321 d’Anker est compact, pesant moins de 10 onces. Il offre jusqu’à 20 watts de puissance et dispose d’une rallonge de 5 pieds de long, ainsi que de trois prises secteur, de deux ports USB-A et d’un port USB-C pour vous offrir une variété d’options pour alimenter ou charger tous vos appareils. Et sa conception en petit cube le rend facile à ranger dans vos bagages. Le cube lui-même a une hauteur, une largeur et une profondeur de seulement 2,2 pouces dans chaque direction. De plus, avoir vos prises secteur sur des côtés différents signifie que même lorsque vous utilisez des prises plus grandes, vos autres prises ne seront pas bloquées. Cet appareil dispose également d’une prise plate à profil bas, donc l’installer dans des zones plus difficiles à atteindre ne devrait pas être un problème.