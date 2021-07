Cette montre TAG Heuer Super Mario limitée est super amusante

TAG Heuer fabrique toujours sa gamme de montres connectées, avec Wear OS et l’ancienne technologie à l’intérieur, tout en demandant des prix qui correspondent à ses offres mécaniques. C’est moi qui suggère subtilement que vous seriez un peu fou d’en envisager un, surtout maintenant avec le lancement de la nouvelle plate-forme Wear, mais bon, si dépenser plus de 2 000 $ sur une montre intelligente est quelque chose avec lequel vous êtes à l’aise, faites-vous. Si vous avez ce genre d’argent à dépenser, le dernier né de TAG est un retour en édition limitée de l’un des personnages de jeux vidéo les plus appréciés de tous les temps.

Cette semaine, TAG Heuer présente le TAG Heuer Connected x Super Mario Édition Limitée montre, une montre à 2 150 $ avec Wear OS, un capteur de fréquence cardiaque, un écran tactile, la conception d’autres montres connectées avec une touche de points forts du monde Mario et une interface utilisateur qui comprend Super Mario.

Cette nouvelle montre connectée Super Mario Limited Edition est en effet limitée à seulement 2 000 pièces, donc même si vous ne vous souciez pas beaucoup de posséder une montre TAG Heuer Connected, il s’agit d’un objet de collection. Super Mario ultra-fans, c’est pour vous et ce compte bancaire sans fin.

Rempli d’une interface utilisateur personnalisée sur le thème de Mario, d’un tas de cadrans de montre inspirés de Mario, d’un Mario interactif qui change tout au long de la journée et d’une lunette avec champignon (3), pipe (6) et étoile (9), TAG a vraiment en a fait une expérience unique. Il est également livré avec deux sangles différentes et un joli petit étui de voyage.

Comme les autres montres connectées, vous disposez d’un boîtier de 45 mm, d’une batterie de 430 mAh, d’une résistance à l’eau de 5 ATM et d’un certain suivi de la condition physique. Pour autant que nous puissions en juger, il s’agit du même modèle connecté sorti en 2020, uniquement avec un spin Mario. Ce n’est pas le nouveau Wear ou un nouveau chipset qui l’alimente, alors ne vous attendez pas à dépenser 2 000 $ et à obtenir ce que Samsung est sur le point de dévoiler avec la Galaxy Watch 4. Encore une fois, il s’agit d’une pièce de collection.

Si vous en voulez un (Réf SBG8A13.EB0238), vous pourrez en acheter un chez tagheuer.com le 15 juillet.