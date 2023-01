Cette montagne en Azerbaïdjan est en feu depuis 300 millions d’années

La nature recèle de nombreuses merveilles mais nous les négligeons souvent. Une telle vision de la nature qui vous étourdira est la combustion incessante du feu pendant 300 millions d’années. Un pays situé entre l’Asie et l’Europe connaît des incendies constants depuis environ 300 millions d’années. Le feu brûle malgré les chutes de neige et les fortes averses. Les rafales de vent extrêmement froides n’ont pas non plus affecté cet incendie. Actuellement, le feu flambe dans une zone de 10 mètres en bas de la pente. Cette colline, connue sous le nom de Yanar Dag, est située sur la péninsule d’Absheron en Azerbaïdjan et signifie “colline enflammée”.

L’Azerbaïdjan est un pays riche en gaz naturel. Parfois, le gaz fuit et prend feu – la raison pour laquelle l’Azerbaïdjan est souvent appelé le pays du feu. Récemment, une vidéo, censée provenir du même endroit en Azerbaïdjan, a été partagée sur la page Instagram just.hasley.things et fait énormément de bruit sur Internet.

La vidéo montre le feu rugissant venant de sous la montagne.

Regardez la vidéo ici

Le texte de la vidéo se lit comme suit : “Cette montagne est en feu sans arrêt depuis probablement 300 millions d’années. Un feu naturel qui ne s’est jamais arrêté à cause du gaz qui s’échappe de sous la terre. Certains disent que quelqu’un l’a accidentellement démarré en fumant à proximité. D’autres disent qu’il brûle depuis 300 millions d’années ».

La vidéo a accumulé plus de 221 000 vues et environ 6,4 000 likes. Si vous n’avez pas encore vu la vidéo, allez voir le lien ci-dessus.

