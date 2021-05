Cette molécule humaine aide le coronavirus à échapper aux anticorps, ce qui rend les patients gravement malades

Une molécule naturelle appelée biliverdine présente dans le corps humain aide le SRAS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19, à échapper aux anticorps – une découverte qui peut aider à expliquer pourquoi certains patients Covid deviennent gravement malades malgré des niveaux élevés d’anticorps contre le virus, rapportent les chercheurs. Lorsque le SRAS-CoV-2 infecte les poumons d’un patient, il endommage les vaisseaux sanguins et provoque une augmentation du nombre de cellules immunitaires.

«Ces deux effets peuvent contribuer à augmenter les niveaux de biliverdine et de bilirubine dans les tissus environnants. Et avec plus de ces molécules disponibles, le virus a plus de possibilités de se cacher de certains anticorps », a déclaré Annachiara Rosa, le premier auteur de l’étude au Francis Crick Institute au Royaume-Uni.

« Il s’agit d’un processus vraiment frappant, car le virus peut bénéficier d’un effet secondaire des dommages qu’il a déjà causés », a déclaré Rosa dans un article publié dans la revue Science Advances.

Dans leurs recherches, des équipes du Francis Crick Institute, en collaboration avec des chercheurs de l’Imperial College de Londres, du Kings College de Londres et de l’UCL (University College de Londres), ont découvert que la biliverdine et la bilirubine, des molécules naturelles présentes dans le corps, peuvent supprimer la liaison des anticorps. au pic de coronavirus.

Au fur et à mesure que les vaccins sont déployés dans le monde entier, il est extrêmement important de comprendre l’immunité contre le SRAS-CoV-2 et comment le virus élude les anticorps.

La capacité du système immunitaire à contrôler l’infection et la qualité de la réponse anticorps sont très variables et peu corrélées entre les individus.

Les scientifiques ont découvert que la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 se lie fortement à la biliverdine, une molécule qui donnait à ces protéines une coloration verte inhabituelle.

Ils ont constaté que la biliverdine se fixe au domaine N-terminal de la pointe et la stabilise de sorte que la pointe ne puisse pas s’ouvrir et exposer des parties de sa structure. Cela signifie que certains anticorps ne peuvent pas accéder à leurs sites cibles et ne peuvent donc pas se lier au virus et le neutraliser.

Au cours des premiers mois de la pandémie, les scientifiques étaient extrêmement occupés à produire des antigènes viraux pour les tests du SRAS-CoV-2.

«C’était une course, car ces tests étaient nécessaires de toute urgence. Lorsque nous avons finalement trouvé le temps d’étudier nos protéines vertes, nous nous attendions à une réponse banale. Au lieu de cela, nous avons été étonnés de découvrir une nouvelle astuce que le virus utilise pour éviter la reconnaissance des anticorps », a expliqué Peter Cherepanov, auteur et chef de groupe du laboratoire de structure de chromatine et d’ADN mobile au Crick.

Les chercheurs explorent maintenant s’il est possible de détourner le site de liaison utilisé par la biliverdine pour potentiellement trouver de nouvelles façons de cibler le virus.

