Il est vrai que différencier des jumeaux identiques est une tâche. C’est encore plus difficile lorsqu’ils sont jeunes car leurs traits ne sont pas entièrement développés. Dans un tel cas, confondre un bébé avec un autre est tout à fait naturel. Une mère de 31 ans était également aux prises avec exactement la même situation avec ses jumeaux Adam et Jack. Afin d’éviter la confusion, elle a fait tatouer l’un de ses garçons. Cet incident a rendu sa belle-mère furieuse.

Partageant son calvaire sur Reddit, elle a mentionné que Jack était né avec un problème de santé à cause duquel il devait recevoir une injection chaque semaine. La raison pour laquelle elle l’a fait tatouer était de s’assurer que le médicament est administré au bon enfant. Récemment, sa belle-mère avait fait l’injection à Adam au lieu de Jack. Cependant, elle a réalisé son erreur et a appelé le 911 au plus tôt. En arrivant à l’hôpital, Adam a reçu l’agent d’inversion. Au moment où la mère de 31 ans est arrivée à l’hôpital, les deux garçons étaient en train de se détendre et sirotaient du jus. En raison de l’incident, la grand-mère des enfants a refusé de s’occuper d’eux et les deux garçons ont donc été transférés à la garderie.

Cela s’est produit même après que la mère eut clarifié que rien n’aurait pu mal tourner avec Adam puisque le médicament est très lent. Dans son message, elle a déclaré: «Il n’a jamais été en danger. C’est un médicament à action très lente qui, au pire, lui aurait donné la diarrhée en quelques jours. La belle-mère était hors d’elle-même. J’ai essayé de calmer son inquiétude, mais elle a refusé de garder les enfants, alors ils sont allés à la garderie.

L’idée du tatouage a également été donnée par le médecin. Il avait dit qu’un tatouage médical, essentiellement une tache de rousseur, ne serait pas plus gros que l’extrémité de la gomme à crayon. Le tatouage sera fait sur la zone de la peau qui est facilement visible lorsque l’enfant est sous sédation légère. Après avoir discuté de cette option, elle est allée de l’avant et a fait tatouer Jack.

Même si le déménagement a été pris dans l’intérêt de l’enfant, la grand-mère en était furieuse. Expliquant sa réaction, la mère a déclaré que la grand-mère était incapable de repérer le tatouage. Elle, en fait, a continué à déshabiller Jack en skivvies mais était toujours incapable de le trouver. Alors finalement, quand la mère lui a montré le tatouage, elle a réagi en disant: «C’est juste une tache de rousseur». Décrivant la réaction en détail, elle a écrit: «Elle est toujours p **** d et déclamée. Une fois que j’explique aux autres et qu’ils n’arrivent pas à le trouver, ils comprennent mais ils pensent toujours que je suis allé trop loin en tatouant mon enfant et en modifiant son corps.