Cette mère de Terre-Neuve a fait changer sa fille à la naissance en 1969. Maintenant, les familles veulent des réponses et des excuses

Depuis le jour où Ruth Lush a ramené sa fille nouveau-née à Triton en 1969, elle soupçonnait que la petite fille n’était pas celle à qui elle avait donné naissance à l’hôpital de Springdale.

Plus tôt cette année, elle a appris qu’elle avait raison.

“Quand l’infirmière a amené le bébé, j’ai dit:” Je ne pense pas que ce soit mon bébé “mais l’infirmière a dit que les bébés changeaient beaucoup du jour au lendemain et je l’ai crue”, a déclaré Lush à CBC News lors d’une récente interview. “Ils avaient tous les deux les yeux bleus. Ils avaient tous les deux un peu de cheveux blond clair.”

Les infirmières insistant sur le fait que l’enfant était bien son bébé, Lush a repoussé ses doutes et a élevé Arlene, la petite fille qu’elle a ramenée à la maison, mais la question ne voulait pas disparaître.

C’était la chose la plus difficile, que je n’aie pas élevé mon bébé. -Ruth Lush

“J’avais cette intuition maternelle ou cette intuition qui revenait de temps en temps”, a-t-elle déclaré.

“J’en ai parlé plusieurs fois à Arlene et elle n’en voulait pas. Mon mari n’en voulait pas. Ils ont tous dit que j’étais folle et j’ai accepté. [it].”

Arlene Lush a grandi à Triton, sur la côte nord-est de Terre-Neuve, avec les cinq autres enfants des Lush. Elle a dit qu’il y avait des signes qu’elle ne correspondait pas à ses frères et sœurs.

“En grandissant, j’étais totalement différente de mes frères et sœurs. Je ne leur ressemblais pas. Je n’avais définitivement pas la même attitude”, a-t-elle déclaré. Ils ont tous terminé l’école et sont allés à l’université tandis qu’Arlene a décidé à 15 ans qu’elle en avait assez de l’école et est allée travailler à l’usine de poisson et à la salle de billard de son oncle.

Ruth Lush, 73 ans, est assise dans la cuisine de la maison Triton où elle a élevé sa famille. (Mark Quinn/CBC)

Puis, en janvier 2022, des tests ADN effectués par une femme de 53 ans de l’autre côté du pays ont déclenché une série de révélations qui prouveraient que Ruth Lush avait raison, et elle apprendrait que sa fille biologique vivait dans le Nord-Ouest. Territoires.

“J’aurais aimé qu’il n’ait jamais été révélé”

Caroline Weir-Greene de Yellowknife a grandi à Springdale, à Terre-Neuve, croyant qu’elle était la plus jeune des neuf enfants de sa mère, mais se demandant qui était son père. À la fin de l’année dernière, elle a passé un test ADN pour essayer d’obtenir des réponses, les résultats montrant que la femme qu’elle pensait être sa mère ne l’était pas.

Les résultats l’ont reliée à une sœur qu’elle ne connaissait pas à Halifax, et finalement à Ruth et Arlene Lush. Un test ADN ultérieur a montré que la femme que Weir-Greene pensait être sa mère était en fait celle d’Arlene.

Pour Ruth Lush, la vérité a suscité de puissantes émotions.

“J’ai pleuré pendant des jours. Ce qui me brisait le cœur, c’est que je n’avais pas élevé mon propre enfant, et c’est toujours ce qui est très difficile à accepter”, a-t-elle déclaré. “J’ai eu un enfant. Je ne l’ai connue qu’à l’âge de 53 ans. Pouvez-vous imaginer ne pas connaître votre propre bébé ? Cela m’a été volé. C’était la chose la plus difficile, que je n’aie pas élevé mon bébé.”

Arlene Lush a également eu du mal à accepter.

“Je le crois, mais c’est encore difficile à croire”, a-t-elle déclaré.

“Quand j’ai entendu, je suis tombé par terre. Tombé. Je pensais que le monde était fini. Je n’ai plus personne maintenant. Vous savez, les parents que j’avais ne sont pas mes parents et les parents qui m’ont créé ne sont plus là . Alors j’ai pensé que je n’avais personne.”

L’hôpital Springdale Cottage a été fermé en 1977. (Mark Quinn/CBC)

Arlene a déclaré que le premier test ADN n’aurait jamais eu lieu si cela ne tenait qu’à elle.

“J’aurais aimé que cela n’ait jamais été révélé ou si c’était arrivé, j’aurais aimé être mort quand c’est arrivé”, a-t-elle déclaré. “Il est difficile de penser à toutes les hypothèses, et vous ne pouvez pas le changer et vous ne pouvez pas arrêter d’y penser. Les gens disent:” Ça ira, tu t’en remettras. Ce ne sera jamais OK, jamais. C’est frais et ce sera toujours frais.”

Arlene Lush, qui vit maintenant en Colombie-Britannique, est retournée à Terre-Neuve ce mois-ci pour rencontrer ses frères et sœurs biologiques à Cow Head et Springdale et rendre visite aux parents qui l’ont élevée. Assise dans la maison Triton où elle a grandi, elle a dit qu’il était difficile de revenir.

“Je n’allais pas venir ici. J’allais rester à Springdale mais ensuite j’ai pensé que je devais aller voir mon père et ma mère. Ce sont mes parents”, a-t-elle dit en retenant ses larmes.

Elle dit que c’était “surréaliste” de rencontrer des frères et sœurs biologiques qui lui ressemblent, mais elle est aussi profondément en colère contre ce qui lui arrive.

Arlene Lush, 53 ans, est photographiée à Triton, où elle a été élevée par une femme qui ne l’a pas mise au monde. (Patrick Butler/Radio Canada)

“J’ai vécu la vie de quelqu’un d’autre. Cinquante-trois ans de mon identité m’ont été enlevés. J’ai perdu mon identité. Je le découvre mais j’ai tout perdu. J’aurais su qui était ma mère J’aurais su qui était mon père Je suis très en colère, en colère, triste, un gâchis. Je pleure beaucoup “, a déclaré Lush.

Lush appelle la famille avec laquelle elle a grandi avec les “originaux” et dit qu’ils étaient une famille normale, mais elle se demande à quoi aurait ressemblé sa vie si elle avait été élevée par sa famille biologique : cinq frères et sœurs plus âgés avec un père et quatre plus jeunes. avec un autre père. L’enfant a échangé avec Arlene, Weir-Greene, a été élevé par une tante.

“Certains d’entre eux ont été donnés à l’adoption. Certains ont été élevés par des membres de la famille. Je pense que cette famille [the Lushes] est probablement là où j’étais le mieux. »

Luttant avec la vérité

Weir-Greene voulait connaître la vérité mais elle a aussi du mal avec les nouvelles.

“Cela remonte peut-être à des décennies, mais je viens de le découvrir et c’est toute ma vie qui a été un mensonge”, a déclaré Weir-Greene.

“Ce n’était pas mon choix et cela m’a été enlevé et tout ce que je continue à penser, c’est et si ? Et si ? Chaque jour, cela m’a consommé. Chaque minute. Mon sommeil est interrompu. Chaque pensée que j’ai est à ce sujet. “

Arlene et Ruth Lush regardent des photos de famille à Triton. (Mark Quinn/CBC)

Weir-Greene et les Lush veulent des excuses et une compensation.

“Je ne vais pas m’arrêter tant que je n’aurai pas obtenu d’excuses. Et je veux plus que des excuses – si j’ai besoin de conseils ou si un membre de ma famille en a besoin, il devrait en bénéficier. Une compensation qui couvrirait notre douleur et nos souffrances, ” a déclaré Arlène Lush.

Weir-Greene dit également que toute personne née au Springdale Cottage Hospital, qui a fermé ses portes en 1977, devrait se voir proposer des tests ADN gratuits.

Pas d’excuses du ministre de la Santé

Cet automne, les progressistes-conservateurs provinciaux ont interrogé le ministre de la Santé, Tom Osborne, sur ce qui sera fait pour les familles. Osborne ne s’est pas excusé ni n’a offert de compensation.

“Nous avons dit que nous partageons la sympathie des familles qui ont vécu cela. C’est une situation très difficile pour l’une de ces personnes”, a déclaré Osborne, qui a déclaré que le gouvernement cherchait des moyens de s’assurer qu’il ne ça n’arrivera plus.

“Cette situation s’est produite il y a plusieurs décennies”, a-t-il déclaré. “Ce genre de chose n’aurait jamais dû arriver. C’est arrivé. Nous ne pouvons pas changer cela.”

Caroline Weir-Greene a rencontré sa mère biologique, Ruth Lush, pour la première fois en 2022. (Soumis par Caroline Weir-Greene)

Pour Ruth Lush, cela ne suffit pas.

“Cela fait peut-être longtemps pour lui, mais c’est nouveau pour moi. S’il était à ma place, je ne pense pas qu’il penserait comme ça. Ils doivent d’abord reconnaître qu’il y a eu un tort et s’en excuser. ,” dit-elle.

Weir-Greene souhaite également que davantage soit fait.

“C’était énorme. Je veux dire, ça a changé la vie”, a-t-elle déclaré. “J’ai vécu la vie de quelqu’un d’autre. J’ai vécu un mensonge. Je ne l’ai pas accepté parce qu’on ne nous donne aucune réponse et qu’on ne nous aide pas.”

Pas un cas isolé

Ruth a déclaré qu’elle avait appris que ce qui était arrivé à sa famille n’était pas un cas isolé. Elle a dit que plusieurs autres personnes à Triton l’avaient approchée avec des histoires similaires d’enfants mélangés à l’hôpital.

En 2019, CBC a rendu compte de deux autres hommes, Craig Avery et Clarence Hynes, qui ont été transférés au Come by Chance Cottage Hospital en 1962.

Des mois plus tard, CBC a également rendu compte d’une autre famille qui est rentrée du même hôpital avec le mauvais enfant, mais a rapidement reconnu l’erreur.

Avery et Hynes et les membres de leurs familles ont déposé une déclaration devant le tribunal demandant une indemnisation de Terre-Neuve-et-Labrador pour ce qui leur est arrivé.

CBC a demandé une entrevue avec Osborne, mais on lui a dit qu’il ne pouvait pas parler parce que la situation était devant les tribunaux.

