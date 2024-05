Cette mère a essayé de faire expulser un père de son « groupe de mamans », et cela s’est complètement retourné contre lui quand ils l’ont retirée à la place

Les groupes de mamans peuvent soit être incroyablement utiles pour celles qui ont besoin de ressources, soit incroyablement dérangéet après avoir lu un message désormais viral par une maman qui déteste l’idée qu’un père entre dans leur conversation, je peux dire en toute confiance qu’elle est du genre dérangée.

Voici l’histoire dans la maman, utilisateur pas confortable« Je suis une mère célibataire de deux enfants (5 et 3 ans). Mes deux enfants vont à la garderie et, au fil des années, j’ai construit un groupe d’amis solide avec une poignée d’autres mamans et nos enfants. se réunissent régulièrement pour des rendez-vous de jeu. «

« Le père de mes enfants n’est pas du tout présent et ma relation avec lui est inexistante. C’est pour le mieux à 100% et je suis actuellement en thérapie pour faire face à beaucoup de choses que mon ex m’a fait. Ce groupe d’amis m’a littéralement sauvé la vie à certains moments. »

« Il y a quelques mois, deux nouveaux enfants sont arrivés dans notre garderie. Ils ont le même âge que mes enfants et ont été placés dans les mêmes classes qu’eux. J’ai remarqué que leur père était le seul parent à aller chercher ou déposer les enfants. Il essayait de bavarder avec moi à plusieurs reprises, mais je ne suis pas à l’aise avec des hommes étranges, donc je serais poli mais je ne m’engagerais pas plus loin que cela.

« Notre groupe de mamans organise une discussion de groupe que nous utilisons pour nous soutenir mutuellement et organiser des rendez-vous de jeu. Il y a quelques semaines, une des mamans a envoyé un texto pour lui dire qu’elle ajoutait ce nouveau père à notre discussion de groupe parce qu’il voulait que ses enfants participent à des sorties en dehors de la garderie. »

« J’ai envoyé un texto en privé à cette autre maman et lui ai dit que je ne me sentais pas à l’aise avec un homme que je ne connais pas ayant mes coordonnées, et je lui ai dit qu’elle aurait dû nous consulter tous avant de décider de l’ajouter à notre liste. «

« Cela a donné lieu à de nombreuses opinions partagées, environ la moitié des mamans acceptant une conversation séparée et l’autre moitié disant que ce serait trop difficile à suivre et qu’il est erroné d’exclure un autre parent simplement parce qu’il est un homme et que Je suis déraisonnable.

La mère à qui j’ai envoyé un texto en privé m’a répondu qu’elle avait parlé à ce père à plusieurs reprises, qu’elle il semble être une personne gentille et un bon parent, et que ses enfants ne devraient pas être exclus s’ils veulent passer du temps avec leurs amis en dehors de la garderie. Elle m’a dit que j’étais difficile et que je rendais tout cela plus difficile que nécessaire. »

« L’autre jour, quand je suis allé chercher mes enfants, mon fils de 5 ans était bouleversé parce que plusieurs de ses amis parlaient d’un rendez-vous de jeu auquel il n’était pas invité. J’ai envoyé un texto aux mamans à ce sujet et elles m’ont dit qu’elles Je réunissais les enfants avec le nouveau père et je n’ai pas invité mes enfants à cause de mon comportement. Je leur ai dit que c’était impoli d’exclure mes enfants comme ça, et quelques mères m’ont dit de grandir parce que c’est exactement ce qui se passe. ce que j’essayais de faire à ce père et à ses enfants. »

« Je suis perdu parce que ces mamans m’ont tellement soutenu dans le passé, et dès que ce père entre en scène, c’est comme s’ils avaient fait un virage à 180° et ne semblaient pas s’en soucier du tout. Il y a encore d’autres mamans qui sont d’accord avec moi, mais maintenant c’est comme si notre groupe d’amis avait été divisé par ça. »

Veuillez vous joindre à moi pour dire : Bienvenue dans les conséquences de vos propres actions.

Maintenant, je dirai que notre mère n’a pas complètement tort ici. Si elle ne souhaite pas partager ses coordonnées, elle n’est pas obligée de le faire. MAIS, chaque action entraîne un résultat.

« Vous n’êtes pas le méchant pour ne pas vouloir que vos coordonnées personnelles soient partagées avec une personne que vous ne connaissez pas (quel que soit son sexe) ou pour ne pas vouloir participer à des activités où des personnes que vous ne connaissez pas sont présentes », Redditor Vivace-Hiccup a répondu. « Mais vous ne pouvez pas dicter ce que font les autres mamans du groupe… On dirait qu’elles l’ont finalement respecté en ne vous invitant PAS à un événement où le père serait présent… Ne vous énervez pas quand les gens respectent tes limites parce que ce que tu voulais vraiment, c’était qu’ils te choisissent plutôt que quelqu’un d’autre. C’est toi le connard.

Beaucoup ont convenu qu’elle avait tort d’essayer d’exclure le père et de dire qu’elle projetait ses mauvaises expériences avec les hommes sur une personne qui n’avait rien à voir avec cette situation.

« Vous ne pouvez pas essayer de l’exclure et ensuite vous plaindre que cela vous a été retourné. Vous obtenez ce que vous donnez », a déclaré un utilisateur. BulbasaurRanch dit. « Il veille sur ses enfants et veut avoir des contacts sociaux pour eux. Vous avez essayé de l’exclure par la force. Il ne vous a rien fait. Il ne mérite pas d’être exclu parce que vous avez un traumatisme avec votre ex. Vos traumatismes vous devez gérer cela, et ne forcez pas les autres à répondre à vos désirs égoïstes. Vous êtes déraisonnable. Maintenant, vos enfants font face aux répercussions de vos actions.

« Et franchement, bravo aux autres mamans qui n’ont pas cédé à vos pressions pour exclure un autre parent célibataire qui essaie de faire de son mieux pour son enfant », a déclaré l’internaute. Sun_Sea_et_Sony ajoutée.

« En tant que femmes, nous avons souffert de discrimination pendant des siècles et avons ressenti à quel point la vie peut être difficile lorsque l’on n’est pas prise au sérieux dans un rôle simplement en raison de son sexe. Maintenant, vous voulez exclure un autre parent (et son enfant innocent) simplement. parce qu’il est père alors qu’il semble ne vous avoir donné aucune raison de vous méfier de lui. En tant que société, nous aimons critiquer le fait que les hommes n’en font pas assez pour leurs enfants. Pendant ce temps, vous essayez activement d’exclure un père qui. fait des efforts pour socialiser son enfant et nouer des amitiés.

Je suis désolé que vous soyez confronté à un traumatisme passé, mais si vous ne vous sentez pas à l’aise pour communiquer avec lui, cela ne vous donne pas le droit d’essayer de forcer les autres à l’exclure, lui et son enfant. Les papas méritent également un réseau de soutien émotionnel. C’est à vous de prendre du recul si c’est ce qui vous convient le mieux. Mais vous devez accepter les répercussions que cela aura sur vos enfants. »

Personnellement, j’ai l’impression que les commentateurs la lisent de la manière la plus respectueuse possible, mais que pensez-vous de la situation ? Faites le nous savoir dans les commentaires.