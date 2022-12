Cette mariée a oublié sa tenue de mariée pour le jour de son mariage ; Voici ce qui s’est passé ensuite

Avez-vous déjà entendu parler d’une mariée qui oublie sa tenue de mariage ? Oh oui, quelque chose comme ça est arrivé. Et, ce n’est pas comme vous le pensez. Une vidéo de la réaction d’une mariée quelques heures avant sa cérémonie de mariage devient virale sur Instagram. La vidéo a été partagée par Tashika Kaur sur Instagram. Cela commence par le fait que la mariée est très bouleversée tôt le matin alors qu’elle se réveille en réalisant qu’elle a oublié d’emballer sa tenue de mariage. Après une recherche approfondie avec ses cousins, elle retrouve la moitié de sa tenue de mariée, à savoir le lehnga et le chunni, mais pas la blouse.

La mariée décide alors, avec l’aide de sa tante, de transformer sa blouse de cocktail en tenue de mariée. Vers la fin de la vidéo, la mariée continue à donner un aperçu de sa tenue alors qu’elle enfile un lehenga bleu embelli qui a fière allure avec son chemisier rose et son chunni. Avec la vidéo, la légende disait : « Peu importe la situation, restez positif ».

La vidéo a recueilli plus de 4 millions de vues à ce jour. Plusieurs internautes ont félicité la mariée pour son calme malgré l’incident. L’un des utilisateurs a écrit: «Ça m’est arrivé aussi! Bravo à vous de ne pas stresser ». Un autre utilisateur a ajouté: “Si c’était moi, j’aurais tellement pleuré et crié”. Une personne a mentionné: “Vous êtes l’une des personnes les plus calmes, patientes et fortes que je connaisse depuis que j’y étais et j’ai vu de mes propres yeux que vous n’avez pas paniqué même une seconde, c’est tellement impressionnant”.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Auparavant, selon Times of India, une femme de Haldwani dans l’État indien d’Uttarakhand a annulé son mariage lorsque la famille du marié lui a apporté un lehenga “bon marché”. Le rapport a ajouté que quelques jours seulement avant le mariage, la femme et son fiancé basé à Almora avaient rompu parce que le père du marié avait envoyé à sa future belle-fille un lehenga qui coûtait 10 000. Selon le rapport, elle n’aimait pas la tenue car elle était bon marché et de mauvaise qualité.

