Cette maman est assise devant l’école de son enfant toute la journée. Elle veut plus d’aide pour les étudiants handicapés

Michelle Cousins ​​suit sa fille de 14 ans Colette à l’école chaque matin.

Cousins ​​rencontre son autobus à l’école secondaire catholique Marshall McLuhan, dans le nord de Toronto. Elle aide Colette et son fauteuil roulant à se poser au sol et gare sa camionnette dans une rue voisine.

Elle y reste jusqu’à la fin de la journée d’école au cas où elle aurait besoin d’aider sa fille, qui souffre d’arthrogrypose, ce qui provoque une raideur articulaire et affecte sa mobilité, entre autres conditions

“Cela a été vraiment, vraiment difficile”, a déclaré Cousins, une mère célibataire.

“S’il y avait eu une évaluation appropriée, si les gens avaient fait leur travail et l’avaient fait correctement, je ne pense pas que nous serions ici.”

Pour chaque jour d’école depuis septembre, Cousins ​​est assise dans sa camionnette au cas où Colette aurait besoin de son aide pour aller aux toilettes. C’est quelque chose que les aides-enseignants font habituellement, mais c’est la meilleure option pour maintenir la dignité de Colette, dit-elle, jusqu’à ce qu’une meilleure solution de l’école et du Toronto Catholic District School Board (TCDSB) se concrétise.

Cousins ​​dit qu’on lui a dit qu’il n’y avait que deux aides-enseignants capables de sortir Colette de son fauteuil roulant en cas de besoin, sans garantie de remplaçants formés au cas où ils seraient absents. En plus de cela, l’équipement de soutien dont dispose l’école est soit inutilisable, soit incapable de tenir dans les toilettes, dit Cousins.

En plus d’autres conditions, Colette Cousins, à droite, souffre d’arthrogrypose, qui provoque une raideur articulaire et affecte sa mobilité. (Talia Ricci/CBC)

Colette n’est pas la seule enfant handicapée confrontée à des problèmes d’adaptation dans les écoles de la province. Environ un étudiant sur six en Ontario a un handicap, selon un défenseur éminent, et il est courant qu’il soit confronté à des obstacles physiques, technologiques et bureaucratiques qui entravent son éducation.

Même si l’école a confirmé l’admission de Colette au printemps et a fait évaluer ses besoins en logement cet été, Cousins ​​dit qu’elle a eu recours au rôle de soutien pour donner à sa fille une expérience de lycée aussi normale que possible au milieu des problèmes bureaucratiques et de travail en jeu. .

Bien que Colette apprécie l’aide de sa mère, elle dit qu’elle sait que cela ne devrait pas être ainsi.

“Ce n’est pas juste que ma mère doive s’asseoir dans une camionnette”, a déclaré Colette.

Qui est responsable de l’hébergement ?

Le TCDSB, dans un courriel à CBC Toronto, dit qu’il travaille avec les parents et les élèves au cas par cas pour répondre aux besoins spéciaux conformément à la principale législation de la province sur les droits des personnes handicapées, la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO).

Le conseil souligne qu’il ne peut pas parler de cas individuels en raison des lois sur la confidentialité. Mais il est dit que l’école secondaire de Colette dispose d’un ascenseur, de toilettes accessibles, d’équipements alternatifs et fonctionnels et d’un personnel de soutien “disponible et affecté au besoin” pour aider les élèves handicapés.

Cependant, Cousins ​​réfute la plupart de ces arguments et un éminent défenseur des personnes handicapées en Ontario affirme que ces problèmes ne peuvent être réglés uniquement au niveau du conseil.

« La bureaucratie menotte les enseignants, les directeurs et les autres membres du personnel qui veulent faire ce qu’il faut », a déclaré David Lepofsky, président de l’Accessibility for Ontarians with Disabilities Act Alliance.

“C’est emblématique d’un problème beaucoup plus important – un problème dont le gouvernement provincial est au courant depuis des années.”

L’avocat David Lepofsky est président de l’AODA Alliance, un groupe qui milite pour la mise en œuvre de normes d’accessibilité en Ontario. Il dit que les parents d’enfants handicapés sont souvent “laissés en mer” pour faire face seuls à de grandes bureaucraties. (Simon Dingley/CBC)

Lepofsky, qui est également membre du comité d’élaboration des normes d’éducation de la maternelle à la 12e année (K-12), nommé par la province, a aidé à rédiger des recommandations pour une norme d’accessibilité dans toutes les écoles financées par l’État.

“Tout ce qui est disponible pour nos enfants [right now] c’est à leurs parents d’essayer de négocier avec la bureaucratie d’un conseil scolaire, et si cela ne fonctionne pas, de prendre un avocat à leurs frais », a déclaré Lepofsky.

Les travaux ont débuté en 2017 et le comité a proposé des dizaines de recommandations en février visant à créer des normes d’équipement, de soutien et de dotation pour les conseils scolaires afin de mieux aider les élèves handicapés. Le comité a également demandé un processus convivial permettant aux parents d’obtenir un logement unique de manière rapide et facile.

Mais le comité n’a pas entendu dire si ou quand ils seront mis en œuvre, dit Lepofsky.

Dans un courriel à CBC Toronto, le ministère de l’Éducation de l’Ontario indique qu’il travaille avec le ministère des Aînés et de l’Accessibilité pour examiner les recommandations.

Entre-temps, le ministère affirme qu’il a constamment ajouté plus d’assistants pédagogiques dans les écoles chaque année depuis 2018, avec plus de 1 700 dans l’éducation spéciale cette seule année scolaire.

Mais ce n’est pas ce que Cousins ​​dit qu’elle voit sur le terrain. À ce rythme, elle dit qu’elle sera dans sa voiture près de l’école pendant encore quatre à six semaines, se battant pour que le conseil approuve une autre façon pour Colette d’assister aux cours de manière indépendante, de réparer ou de commander du matériel supplémentaire, ou d’obtenir le personnel avait besoin de la soutenir.

“J’espère qu’il y aura une sorte de changement systémique.”