Cette maman de quadruplés peut différencier ses enfants ; Connaître sa manière unique

Embrasser la parentalité peut être l’une des plus belles choses au monde pour beaucoup, et les joies d’élever vos petits paquets de joie sont inégalées. Cependant, cela s’accompagne de certains devoirs et responsabilités envers vos enfants dans leurs années de formation. Avez-vous déjà pensé à quel point il doit être difficile d’élever des quadruplés, surtout lorsqu’ils sont identiques ? Cela peut devenir très déroutant et souvent un parent peut finir par nourrir ou baigner l’un des tout-petits deux fois par erreur, car il peut être difficile de les distinguer. Et ce genre de confusion était exactement ce à quoi Gaby et Patrick Hagler du Texas ont été soumis.

Selon un rapport du Mirror, le couple, qui a déjà un fils de deux ans, ainsi qu’un enfant issu de relations antérieures, a été choqué lorsqu’il a réalisé qu’il avait des quadruplés au cours de l’analyse de 12 semaines. Après avoir appris qu’elle portait des quadruplés, Gaby a subi une procédure appelée cerclage cervical, au cours de laquelle son col a été cousu pour réduire les risques de fausse couche. Gaby a accouché de quatre bébés en juillet de cette année.

Le couple s’est depuis ouvert sur leur lutte pour séparer leurs petits paquets de joie, Adam, Bennett, Coby et Dane, l’un de l’autre. Gaby a dit au Mirror qu’elle avait l’habitude de confondre Bennett et Coby, alors elle a peint les ongles des deux enfants de différentes couleurs.

Top showsha vidéo

La couleur des ongles de Bennett est restée verte et celle de Cobby est blanche. Quant à Adam et Dane, elle a dit que bien qu’ils aient également reçu des couleurs différentes, en vieillissant de quelques mois, ils sont devenus relativement plus faciles à distinguer.

Les parents discutent du nombre énorme de couches et de lessive qu’ils passent chaque jour en plus de la façon inhabituelle dont ils distinguent leurs enfants les uns des autres. Une quantité importante de travail pour les parents chaque jour comprend la fourniture de trois brassées de linge pour bébé, 32 biberons, un paquet et demi de lingettes et 47 couches. Cependant, dit Gaby, malgré les énormes défis à relever, c’est magnifique.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici