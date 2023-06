Cette maman de la Colombie-Britannique a une montagne à gravir (et à redescendre) aux championnats du monde de course sur sentier en Autriche

Être mère d’un jeune enfant nécessite souvent plus qu’une bonne part de matinées matinales – mais une mère de trois enfants de Saanich, en Colombie-Britannique, a heureusement mis encore plus dans son assiette avec des courses régulières sur les sentiers du matin.

Care Nelson a passé les derniers mois à s’entraîner pour les championnats du monde de course de montagne et de trail, qui se dérouleront à Innsbruck, en Autriche, ce week-end.

Nelson est l’une des 38 athlètes représentant Équipe Canada aux championnats, où elle participera à l’épreuve féminine classique de montée et descente, une course de 13,7 kilomètres avec 720 mètres de dénivelé positif.

Bien que la course puisse sembler exténuante, elle aura l’avantage de se dérouler dans le cadre magnifique d’une ville européenne historique nichée dans les Alpes.

« [It’s] plutôt sympathique pour les spectateurs d’après ce que j’ai lu, ce qui est vraiment cool parce que nous commençons dans la ville d’Innsbruck et faisons une montée raide dans les montagnes », a déclaré Nelson.

Nelson se rend en Autriche ce week-end pour les championnats du monde de course en montagne et sur sentier. (Kathryn Marlow/CBC News)

Monter et descendre une montagne peut sembler intimidant pour beaucoup. Mais Nelson court depuis son enfance, a fait de l’athlétisme et du cross-country pendant ses études à l’Université McGill, puis s’est lancée dans la course en montagne lorsqu’elle a déménagé à Victoria.

En septembre dernier, elle s’est classée première dans l’épreuve féminine classique montée-descente lors des premiers Championnats canadiens de course en montagne et sur sentier à Vernon, en Colombie-Britannique, avec un temps de 50:13.

Nelson dit que le sud de l’île de Vancouver a fourni le paysage d’entraînement parfait, lui donnant un avantage que plusieurs de ses coéquipières canadiennes n’ont pas eu.

En plus de nombreux sentiers de course à pied près de chez elle, elle a déclaré que le mont Douglas, dans le sud-est de Saanich, lui avait donné l’occasion de parcourir les aspects plus techniques de la course, de « l’escalade en montagne » à la descente d’un terrain escarpé obstrué par des racines d’arbres.

Nelson, bien sûr, doit également faire face aux réalités quotidiennes de l’éducation de ses trois enfants, âgés de sept, quatre et deux ans.

Elle a déclaré que la maternité avait changé sa vision du trail running.

D’une part, elle a réalisé qu’elle doit vraiment aimer ce qu’elle fait si cela signifie manquer des matinées avec ses petits.

Son mari, Mark Nelson, dit qu’il ne sait pas comment elle a l’énergie ou la motivation pour sortir chaque matin pour sa course, mais c’est incroyable de la voir suivre quelque chose qu’elle aime tant.

« Cette période de l’année, peut-être que je comprends – c’est un peu plus léger et il fait beau et ensoleillé. Mais en octobre, novembre, décembre, il pleut et il pleut et pourtant elle est toujours à la porte », a-t-il déclaré.

« Il y a un groupe de femmes avec qui elle court ici … et je sais qu’elles se motivent toutes à sortir et à faire de l’exercice ensemble. »

Care et Mark Nelson avec leurs trois enfants. (Soumis/Care Nelson)

Care Nelson a déclaré que les petits matins offraient également une certaine libération mentale qui, selon elle, faisait d’elle une meilleure mère.

« Je trouve que les jours où je suis de retour à la porte à 7 heures du matin après une course d’entraînement géniale, surtout quand c’est avec ma sœur qui habite dans la rue ou mes amis, ça frappe définitivement le bouton de réinitialisation pour la journée, » dit-elle.

« Et j’aime être un modèle pour mes enfants. … Donc, d’eux qui me regardent travailler très dur, moi qui admets quand je suis nerveux ou ce que je ressens à propos d’une course, à eux qui s’assurent qu’ils me voient j’ai une image corporelle positive et la façon dont je me nourris – c’est dans mon esprit qu’ils surveillent tout ce que je fais. »

Alors que les six dernières années étaient axées sur le « maman », Nelson a déclaré que cela a été tout un ajustement de se considérer comme une athlète d’Équipe Canada, mais qu’elle est ravie de représenter son pays ce week-end.

L’événement à Innsbruck sera le 11e championnat du monde annuel de course sur sentier et sera la première fois que l’événement sera associé au championnat de course en montagne.

Le week-end comprend quatre épreuves : la verticale, le court trail, le long trail et la classique de montagne.