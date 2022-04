Cette maison sur une île américaine peut être à vous pour Rs 3 Crore

Si les deux années de pandémie de coronavirus ont fait de vous un misanthrope, une nouvelle propriété à vendre à Wohoa Bay, dans le Maine, aux États-Unis, pourrait être votre destination d’escapade idéale. La maison d’une chambre située dans la zone côtière isolée sur les rives de l’océan Atlantique est loin des foules animées de la vie urbaine et vous rapproche de la nature. La maison pourrait être à vous pour 3 99 000 $ (environ Rs 3 crore).

La propriété répertoriée sur le site Web immobilier numérique Zillow a été construite en 2009 et est livrée sans combustible pour les nuits froides et n’offre aucun stockage de véhicule, aucune allée et aucun garage. Cependant, il y a une connexion WiFi sur l’île, et vous aurez votre source de divertissement. Les photos de la maison située à Duck Ledges Island montrent qu’il y a beaucoup de lumière solaire qui pénètre dans la maison en bois et qu’elle est également entièrement meublée. Votre séjour à l’endroit est parfait pour une escapade d’un week-end lorsque vous souhaitez simplement observer les phoques et autres créatures marines vivre leur vie.

La liste sur Zillow a également informé que la propriété est livrée avec un bon mouillage et de bons points d’atterrissage à n’importe quelle marée. “Amarrage inclus à côté de l’île et à quelques minutes en bateau de la marina publique de Jonesport ou de l’installation d’Addison.”

Ce n’est pas la première fois qu’une telle maison est mise en vente sur un site immobilier. L’année dernière, une maison solitaire construite au 19e siècle était disponible pour 1,5 million de livres sterling (Rs 15 crore). Connue comme la «maison la plus reculée» d’Angleterre, la propriété a été mise en vente pour la première fois en 200 ans.

Le Skiddaw House, près de Keswick en Cumbrie, situé dans le Lake District est à 3,5 miles de la route la plus proche. La propriété n’avait aucun bâtiment ou maison en vue à travers la forêt Skiddaw de 3 000 acres. Cependant, la maison elle-même comprenait six chambres, une grande cuisine, une salle à manger et trois pièces de réception spacieuses. Il n’y avait pas de connexion à la télévision, à Internet ou au téléphone portable, pas même d’électricité.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les mises à jour en direct IPL 2022 ici.