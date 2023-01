Cette maison pliable pour rendre le logement abordable ? Anand Mahindra le pense

Une vidéo virale de déballage d’une maison de luxe fait le tour d’Internet. La vidéo de 41 secondes montre la transformation du minuscule conteneur en forme de boîte en une maison luxueuse. Dans la vidéo, on peut voir des employés déplier la boîte, qui se transforme en une maison de luxe.

L’industriel indien Anand Mahindra a également posté la vidéo du box house sur son compte Twitter. Tout en partageant la vidéo, il a fait l’éloge du concept et a exprimé son admiration pour l’ingénieur pour son concept unique.

Il a légendé la vidéo, “Une maison dépliable de 500 pieds carrés pour environ 40L de roupies. Probablement pourrait être fabriqué encore moins cher en Inde. Parfait pour les abris post-catastrophe également. L’innovation est la réponse à notre problème de fournir des logements abordables ».

Jusqu’à présent, la vidéo a reçu plus de 6,5 millions de vues et plus de 29 000 likes. Peu de temps après avoir téléchargé la vidéo, plusieurs utilisateurs de médias sociaux se sont précipités vers la section des commentaires pour partager leurs points de vue sur le concept nouvellement lancé.

Un utilisateur a écrit: «Le groupe Mahindra devra diriger pour le faire fonctionner à des tarifs plus abordables. Cela peut être un cadeau de plus que vous pouvez offrir à notre nation ». Un autre a commenté, “C’est un besoin incroyable de l’heure – Made in India”. Un utilisateur a également écrit : « Le concept est bon. Mais si une maison ordinaire en brique et mortier en Inde coûte environ 10 litres, cela coûte trop cher et doit être transporté ».

Regardez la vidéo ici

Une maison dépliable de 500 pieds carrés pour environ 40L de roupies. Probablement pourrait être fabriqué encore moins cher en Inde. Parfait pour les abris post-catastrophe également. L’innovation est la réponse à nos problèmes de fourniture de logements abordables. pic.twitter.com/1CRPPpvla1— anand mahindra (@anandmahindra) 12 janvier 2023

La vidéo donnait un aperçu de la maison entièrement meublée dans laquelle toutes les installations nécessaires étaient fournies. Ce qui rend la maison unique, c’est qu’elle peut être facilement transportée quand et où vous le souhaitez.

