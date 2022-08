Cette maison en briques jaunes d’avant la Confédération devrait-elle être rasée pour faire place à une route ?

Un nombre croissant de personnes dans le sud-ouest de l’Ontario espèrent pouvoir sauver une maison d’avant la Confédération du bulldozer et lanceront un appel de dernière minute aux politiciens locaux la semaine prochaine.

Un promoteur veut raser le bâtiment, connu sous le nom d’Elgin Hall, pour faire place à un lotissement à Mount Elgin, un petit hameau à l’est de London, en Ontario. Le 9 août, les résidents locaux demanderont aux conseillers du canton de Southwest Oxford de sauver le bâtiment de la démolition en lui attribuant une désignation patrimoniale spéciale.

“Il a été construit par des bœufs transportant des briques d’une briqueterie à Londres en 1850”, a déclaré Garth Turner, un ancien membre du Parlement et ministre qui a des liens familiaux avec la maison. “C’est très historique. C’est magnifique, l’architecture géorgienne.”

Mt. Elgin Development Inc., en collaboration avec GSP Group, propose de construire un lotissement de 175 lots dans le hameau, y compris six nouvelles rues locales.

L’une de ces routes traverserait la propriété d’Elgin Hall.

“Quand j’ai pris conscience qu’il allait être démoli, oh, mon Dieu, c’était déchirant”, a déclaré Turner.

Garth Turner en 1953 dans le salon d’Elgin Hall. L’arrière-grand-père de Turner, Ebenezer Vining Bodwell, a été le premier propriétaire de la maison et le premier député du sud d’Oxford. (Soumis par Debbie Kasman)

La maison a d’abord été construite pour l’arrière-grand-père de Turner, Ebenezer Vining Bodwell, qui fut le premier député de South Oxford dans le gouvernement de John A. Macdonald et également le surintendant du canal Welland de 1875 à 1879.

Turner, un conseiller en investissement qui a travaillé pour sauver des bâtiments patrimoniaux dans le passé, a proposé d’acheter la propriété au promoteur mais a été repoussé, a-t-il déclaré.

“C’est ancré dans l’histoire canadienne”, a déclaré Turner, dont la mère est née dans la maison et s’est mariée sur la pelouse. « C’est définitivement une partie de l’évolution du patrimoine, de la création, de la naissance et de l’infrastructure du Canada primitif. Je pense qu’il doit être préservé.

Elgin Hall a été construit pour Ebenezer Vining Bodwell en 1850. Il a été le premier député de South Oxford. (Soumis par Debbie Kasman)

“Crime contre l’histoire”

“Il me semblerait qu’un promoteur éclairé prendrait un ancien monument historique magnifique et l’intégrerait dans un nouveau lotissement”, a déclaré Turner. “Peut-être en tant que centre communautaire, peut-être en tant que restaurant, mais l’essentiel n’est pas de démolir la chose et de la transformer en voie d’accès.”

“Je pense que c’est un crime contre l’histoire.”

CBC News a contacté Chris Pigeon avec GSP Group, l’agent répertorié sur la proposition de lotissement, mais il a refusé de commenter les efforts pour sauver Elgin Hall.

“C’est une grande maison en briques jaunes, à laquelle je suis plutôt sensible, mais il y a un certain nombre d’autres maisons en briques jaunes, probablement du même millésime dans la communauté”, a déclaré le maire du canton du sud-ouest d’Oxford, David Mayberry.

“Nous voyons de vieilles maisons, des granges, être enlevées assez régulièrement au fur et à mesure qu’un bâtiment répondant à un besoin plus actuel est établi”, a-t-il déclaré. “La communauté veut-elle vraiment cela et dans quelle mesure est-elle prête à y investir directement ou indirectement?”

Dans un petit hameau du sud-ouest de l’Ontario, Mount Elgin, se trouve l’ancienne maison de ma famille, Elgin Hall. Une maison en brique géorgienne de 170 ans avec une signification historique, et dans un peu plus d’une semaine, l’approbation pourrait être accordée pour qu’elle soit rasée au bulldozer pour faire une route reliant deux lotissements. 1/7 pic.twitter.com/1dfH2vfPUl —@DrSarahMcLean

Il appartient au conseil de décider si la maison est en assez bon état pour être sauvée, a déclaré le conseil du quartier 3. Valérie Durston.

“Suis-je prête à le sauver? Ce n’est pas à moi de décider”, a-t-elle déclaré. “Nous verrons ce qui se passera. C’est certainement en suspens à ce stade.”