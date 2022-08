Cette maison d’horreur réelle a du sang qui s’infiltre à travers ses murs, des détails à l’intérieur

Si vous êtes investi dans le genre horreur ou surnaturel des films, des séries ou des romans, vous saurez que le sang s’écoulant d’endroits inattendus est un trope très stéréotypé et courant utilisé dans les médias d’horreur. Beaucoup d’entre nous sont conditionnés à voir cela se produire à l’écran, cependant, et si nous vous disions que quelque chose de similaire a été rapporté pour de vrai au Brésil ?

Une vidéo en ligne qui a été enregistrée par un téléphone portable, montrant du sang “s’infiltrant” à travers les murs et les portes d’une maison d’horreur de style Amityville est devenue virale. Selon un rapport du Daily Star, l’étrange événement s’est produit dans une résidence à Cambe, dans l’État de Parana, au Brésil, et la vidéo dérangeante a donné la chair de poule aux utilisateurs. Cela a également suscité une discussion sur ce qui aurait pu faire couler le sang. Des taches de sang peuvent être vues sur le mur, les portes et les carreaux de sol dans les images du téléphone. Les gens ont comparé la maison à celle de la célèbre maison hantée d’Amityville, qui a également été présentée dans des films hollywoodiens.

Cependant, alors que le reste du monde panique en pensant à toutes les causes surnaturelles possibles du sang, la fille du propriétaire a nié tout événement surnaturel et a fourni une raison plutôt rationnelle à cet événement. La femme a révélé le secret dans une interview accordée à une chaîne de télévision brésilienne.

Elle a dit que son père souffrait d’un problème vasculaire dans ses jambes, ce qui le faisait saigner des jambes. La fille a déclaré qu’ils emmèneraient son père chez un médecin pour déterminer la raison de l’hémorragie. Le directeur de l’Institut des sciences criminelles de Londrina, Luciano Bucharles, a indiqué que personne de son équipe n’a été contacté pour l’instant pour visiter la propriété. Il existe actuellement trois possibilités intrigantes pour les téléspectateurs intéressés : soit la jambe du propriétaire a produit le sang sur la vidéo, l’incident a été mis en scène, soit il y a une force mystique provoquant des événements surnaturels dans la maison.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici