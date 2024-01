Cette maison de ville de Chicago conçue par un designer est cotée à 3,2 millions de dollars – Rapport Robb

VHT Studios / Boussole

Le long d’une rue bordée d’arbres dans le quartier animé de Lincoln Park à Chicago, une belle façade en briques rouges et en pierre calcaire cache une résidence conçue par un designer avec une utilisation aventureuse de couleurs, de motifs et de textures nuancées. Lauren Mitrick Wood et Charlie Wood de Compass tiennent le Inscription à 3,195 millions de dollars pour la maison de cinq chambres et quatre salles de bains et demie qui comprend un terrain de sport sur le toit.

Des touches de couleur audacieuses sont évidentes juste à l’intérieur de la porte d’entrée, où les plafonds de dix pieds, les menuiseries traditionnelles et les planchers en chêne sont agrémentés d’une paire de fauteuils fuchsia de chaque côté de la cheminée du salon. L’escalier est bordé de papier peint à motifs floraux et une salle d’eau bijou présente un sol en marbre personnalisé et des revêtements muraux Christian LaCroix bleus et noirs représentant des singes et d’autres animaux gambadant dans un décor de jungle fantastique.

Il y a une utilisation exubérante de papier peint à motifs dans toute la maison de quatre étages.

La riche couleur émeraude des rideaux de la combinaison salon et salle à manger se répète sur les armoires personnalisées dans toute la cuisine avec coin repas et dans la salle familiale attenante, où un canapé en velours vermillon à glands est associé à un léopard de haut camp. lampe avec un abat-jour à franges festonnées et les couleurs du contour de la cheminée en pierre évoquent un papillon monarque. D’autres points forts de la cuisine comprennent des comptoirs en quartz aux veines audacieuses, semblables à du marbre, des incrustations en maille de laiton scintillantes dans les portes des armoires supérieures et une hotte en cuivre plongeante sur la cuisinière de style commercial.

Il y a une autre salle familiale au sous-sol, ainsi qu’une chambre (convertie en salle de sport) et une salle de bain, tandis que les trois chambres du deuxième étage comprennent la suite principale. Un espace serein composé de tissus somptueux et, contrairement au reste de la maison, d’une palette feutrée, la chambre principale, calme, dispose de quelques fauteuils en laine moelleux qui flanquent une cheminée en quartzite Lagoinha et des portes françaises qui mènent à un balcon privé. La salle de bain principale est une version moderne en noir et blanc de l’Art déco avec un sol carrelé spectaculaire, des vasques en marbre panda et une baignoire classique sur pieds placée sous un luminaire en laiton fastueux.

Le terrain de sport se trouve au sommet d’un garage indépendant pour deux voitures.

Au dernier étage, une chambre est transformée en bureau/bureau bleu denim avec des étagères intégrées et un canapé sectionnel en velours souci. Portes françaises s’ouvrant sur une grande terrasse. A proximité se trouvent un bar avec évier, une salle de bains et un accès à une autre terrasse sur le toit.

Comme pour le projet expérimental d’Albert Frey Maison des luminaires à partir de 1930, actuellement en cours de réassemblage et de restauration à Palm Springs, de vastes toits-terrasses ont été utilisés pour compenser le terrain occupé par la structure. La plus grande des deux terrasses sur le toit comprend un espace abrité avec un grill intégré et un coin salon avec une télévision murale pour les soirées cinéma en plein air.

Une cour en faux gazon entre la maison et le garage indépendant pour deux voitures mène à un autre des éléments les plus audacieux et (littéralement) ludiques de la maison, le terrain de sport sur le toit.

