Cette maison de plage au Danemark est un symbole de leur culture locale – Yanko Design

Nichée à l’extrême nord du Danemark, dans la ville pittoresque de Skagen, la Skagen Klitgaard Beach House témoigne de l’hommage architectural, de la convivialité familiale et de l’intégration harmonieuse avec l’environnement naturel. Conçue par PAX Architects, cette superbe retraite d’été s’inspire de la période noire de Skagen, incorporant l’utilisation historique du bois d’épave brûlé dans son extérieur distinctif et son toit de chaume.

Designer: Architectes PAX

L’extérieur du Skagen Klitgaard Beach House rend hommage à l’héritage historique de Skagen. L’extérieur en bois peint en noir et le toit de chaume évoquent le charme des maisons construites pendant la période noire, où le bois calciné provenant des épaves était un matériau de construction courant. Ce choix architectural crée un lien avec l’histoire de la ville tout en faisant de la maison un délice visuel dans le paysage côtier.

Le concept architectural s’articule autour du thème central de favoriser la convivialité, notamment entre trois générations d’occupants. La maison est conçue pour répondre à divers besoins, depuis les réunions communes dans la cuisine située au centre jusqu’aux zones plus isolées pour des moments de solitude. Malgré les objectifs divers de chaque espace, un toit en pente continu unifie toute la maison, soulignant l’idée « d’être sous un même toit ».

Une attention particulière est accordée à l’inclusivité au sein du Beach House. Les architectes ont incorporé un plafond acoustique pour atténuer les niveaux de bruit, créant ainsi un environnement propice à la fois à la vie familiale et aux retraites individuelles. Les zones fluides au sein de l’aménagement permettent une connectivité visuelle entre les différentes zones tout en conservant un fort sentiment de connexion avec le paysage environnant.

Reconnaissant l’importance des repas en famille, la cuisine est positionnée au centre, agissant comme le cœur de la maison. Des meneaux épais en chêne encadrent de grands panneaux de verre, créant une transition harmonieuse entre les espaces intérieurs et extérieurs. Ce choix de conception brouille non seulement les frontières, mais apporte également la beauté du paysage à l’intérieur, améliorant ainsi l’expérience de vie globale.

Pour répondre aux divers besoins de ses occupants, les hauteurs de plafond varient selon les espaces. Les plafonds plus bas dans les zones intimes, comme la salle polyvalente derrière la cuisine, créent un contraste avec les espaces ouverts et sociaux, offrant une variété d’ambiances au sein de la maison.

Le design intérieur, caractérisé par des couleurs douces et une utilisation intensive de sapin de Douglas durable, se marie parfaitement avec l’environnement naturel. Les qualités tactiles, le parfum et les sons apaisants du bois contribuent à une atmosphère chaleureuse et accueillante, s’alignant parfaitement avec la vision de la maison faisant partie intégrante de l’environnement naturel.

La collaboration avec la société danoise Dinesen reflète un engagement envers la qualité et la précision. En s’approvisionnant de manière responsable en bois provenant de forêts de France et d’Allemagne, les architectes ont assuré non seulement une maison visuellement époustouflante, mais également une maison durable et durable.