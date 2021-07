Cette maison bulle avec 11 dômes et 20 chambres est à vendre à Rs 8 Cr

Voici votre chance de vivre dans une maison bulle unique en son genre en Australie qui a été mise en vente sur le marché. Située à Karalee, une banlieue rurale d’Ipswich dans le Queensland en Australie, cette Bubble House a été construite par l’architecte Graham Birchall, directeur de Birchall & Partners. Il a commencé à travailler sur ce projet en 1983 et l’a achevé en 1993. L’idée du projet est née de sa thèse universitaire en 1981 et aujourd’hui, la résidence comprend 11 dômes circulaires entrecroisés – de quatre à huit mètres de diamètre – répartis sur 1 050 mètres carrés de plancher espace qui enferme 20 pièces et a trois niveaux.

Composé de plus de 350 000 attaches métalliques recouvertes d’une couche de ciment, il a été construit à l’aide d’outils spéciaux fabriqués exclusivement pour le travail. La résidence comprend trois chambres, deux salles de bains et un garage pour quatre voitures. L’impressionnante maison est en train d’être vendu pour 1,5 million de dollars australiens (Rs 8, 33, 87, 287 crores) après que Birchall y ait vécu depuis sa construction il y a 36 ans.

Il a dit au Initié, la raison de la vente de la maison est de réduire les déplacements qu’il fait pour rendre visite à ses petits-enfants. Il a ajouté qu’il l’apprécie depuis 37 ans et pense qu’il est temps que quelqu’un d’autre en profite. Décrivant ses caractéristiques, il partage une entrée par un tunnel au premier niveau qui comprend une cuisine, une salle à manger et deux bibliothèques (une à chaque niveau). Il n’y a pas de couloirs car un dôme s’ouvre sur un autre. Si cela ne suffisait pas à vous attirer, la propriété est bien équipée avec des appareils modernes et dispose d’un bar sportif, d’une salle de foyer, d’une salle multimédia, d’un bureau privé et d’un tee de golf. Pour l’espace de loisirs, il comprend une cave à vin, une baignoire spa, une douche à effet pluie, une terrasse et un balcon avec une vue magnifique.

Birchall a déclaré au média que les stores des fenêtres ressemblaient à un iris dans un appareil photo pour lequel il avait demandé à la NASA de l’aider à la conception. Les stores sont de forme circulaire et actionnés par télécommande.

