Cette maison bleue désormais emblématique de Port aux Basques a disparu. Ses propriétaires recollent les morceaux

Lloyd Savery ramasse une monture en plastique, interpelle son fils, l’air étonné sur le visage.

Au milieu d’un tas de bois éclaté et d’algues, à environ un demi-kilomètre des ruines de la maison de ses rêves, il a trouvé ce qui reste de la chatière de la famille.

Savery, avec sa femme Peggy et son fils Josh, vivaient dans une solide maison bleue de 80 ans avec vue sur l’océan à Port aux Basques, T.-N.-L. La famille l’a achetée il y a trois ans, lorsqu’ils ont déménagé de Barrie, en Ontario, et n’avait cessé de rénover depuis.

Ils n’avaient aucune idée, lorsqu’ils ont fui une monstrueuse onde de tempête le week-end dernier, que la maison dans laquelle ils prévoyaient de passer leur retraite deviendrait le visage de la destruction laissée par Fiona à Terre-Neuve.

Une photo de cette maison bleue, vacillante au bord de l’Atlantique bouillonnant samedi, a fait la une des journaux internationaux alors que Fiona traversait Port aux Basques. Le rédacteur en chef du journal local Rene Roy, de Wreckhouse Press, a pris la photo avant qu’il ne soit lui aussi évacué.

Josh Savery a passé le lundi matin à aider sa famille à nettoyer l’épave de leur maison. (Malone Mullin/CBC)

La photo s’est retrouvée dans la plupart des grands médias au Canada, y compris CBC News, et a été publiée dans The Guardian, CNN et le New York Times, entre autres, brossant un tableau saisissant de la catastrophe qui a frappé la petite ville.

“C’est bizarre de voir votre maison partout en ruine quand vous avez l’habitude de la voir telle qu’elle était, belle et immaculée”, dit Josh, essuyant la pluie de son visage alors qu’il prend une courte pause pour nettoyer l’épave.

“Vous avez l’habitude de la voir comme votre maison. Maintenant, tout le monde la voit et la reconnaît comme cette maison qui s’est effondrée au bord de la mer.”

Lundi matin, alors que le ciel redevenait gris, Josh, Lloyd et Peggy ont enfilé des gants de travail et des vêtements chauds, creusant dans les débris qui se sont échoués sur le rivage.

Certains des objets récupérables qu’ils ont trouvés n’étaient pas les leurs. D’autres l’étaient. Ils secouent la tête aux souvenirs étranges qu’ils tirent de l’épave : la moitié d’un bol en bois d’Ikea. Une étagère live-edge que Lloyd venait d’installer. Une photo de Peggy et Lloyd lors de leur soirée de bal.

Ils sont parmi des dizaines d’autres dans la ville laissés à la poubelle.

“Ce n’est pas quelque chose que vous pensez que vous feriez jamais”, dit Josh.

Au milieu de l’épave: corde, algues, une grande partie du sol du salon de la famille et divers petits objets personnels de la maison Savery. (Malone Mullin/CBC)

Il raconte qu’il s’est réveillé samedi sous la pluie battant les fenêtres, la mer à deux mètres de plus que la normale.

“[We] vient d’attraper les chats. Attrapé nos chaussures. Je suis monté dans la voiture et je suis parti”, dit-il. “Une heure plus tard, nous voyons des photos de notre maison. Il a été touché par une vague et a commencé à s’effondrer.”

Josh semblait encore hébété en parlant.

“C’est vraiment difficile de comprendre toute cette puissance dans cette eau. C’est relativement calme aujourd’hui, hier c’était un ciel ensoleillé, mais la veille, la vie de tout le monde était déchirée”, dit-il. “J’y étais et je n’arrive toujours pas à comprendre.”

“Vous ne vous attendez jamais à ce que ce soit votre maison”

La maison bleue avait résisté à huit décennies de vents violents, d’innombrables blizzards et de pluies torrentielles. Mais à la fin, c’est la mer, la même dans leurs fenêtres pittoresques, qui l’a renversé.

La famille dit que leur rêve de vivre au bord de l’océan est parti, emporté par Fiona. Avec le changement climatique, disent-ils, on ne sait pas quand une onde de tempête aussi puissante pourrait se reproduire. Ils ne reconstruiront pas.

Pour l’instant, cependant, ils se concentrent sur le nettoyage, reconstituant leur vie un souvenir couvert de boue à la fois.

La photo de gauche, prise au sommet de Fiona samedi, a été partagée dans le monde entier et publiée dans les médias du monde entier. (René Roy/Wreckhouse Press, Malone Mullin/CBC)

“Ça fait un peu mal, à chaque fois que vous le voyez”, dit Josh à propos de la photo. “Vous voyez toujours des images des maisons des autres et de la dévastation ailleurs. Vous ne vous attendez jamais à ce que ce soit votre maison.”

Grâce à cette seule image, cependant, il a également trouvé du réconfort.

“Nous recevons des messages du monde entier”, dit-il, quelques instants avant de se tourner pour continuer à jeter des morceaux de sa maison en gros tas.

“C’est vraiment touchant de savoir que tant de gens se soucient, là-bas, d’un groupe d’étrangers.”

